Ucrania denuncia nuevos ataques rusos contra las subestaciones de las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ucraniano ha denunciado este sábado que Rusia ha vuelto a atacar las subestaciones eléctricas de las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne, en el oeste del país, en el último episodio de la campaña que Moscú ha reanudado en las últimas semanas contra la infraestructura energética del país antes de la llegada del invierno.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha indicado que las subestaciones de ambas centrales fueron objetivo de los bombardeos rusos de la pasada noche, una ola de ataques aéreos que también ha incapacitado a todas las centrales térmicas de la operadora estatal Centrenergo y a otra planta termal de la privada DTEK.

"Estos ataques no han sido accidentales: han tenido un carácter premeditado, y Rusia está poniendo en peligro deliberadamente la seguridad nuclear en Europa", ha avisado el ministro en su cuenta de la red social X, antes de solicitar "una reunión urgente de la junta de gobernadores de la agencia nuclear de la ONU, el OIEA "para responder a estos riesgos inaceptables".

Sibiga ha terminado instando a potencias nucleares como China o India, como "Estados que valoran la seguridad nuclear" que "exijan a Rusia el cese de sus ataques temerarios contra la energía nuclear, que ponen en riesgo la posibilidad de un accidente catastrófico".

"Es necesaria la presión internacional para obligar a Moscú a detener su chantaje nuclear", ha añadido.

Durante el ataque de esta pasada noche, la defensa aérea ucraniana consiguió derribar 406 de los 458 drones, incluidos drones de ataque tipo Shahed, lanzados por Rusia, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. Rusia también lanzó 45 misiles de crucero y balísticos, nueve de los cuales fueron derribados, según el comunicado.

El Ministerio de Defensa ruso no se ha pronunciado exactamente sobre estos ataques en concreto, pero sí que ha confirmado "un ataque masivo" esta pasada noche "contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones de gas y energía asociadas".

"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron esta noche un ataque masivo utilizando armas de precisión de largo alcance, aéreas, terrestres y marítimas".

En estas operaciones, Rusia también ha disparado "misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal, así como drones de ataque, contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano e instalaciones de gas y energía ucranianas que apoyaban estas prácticas", de acuerdo con la nota.