Ucrania denuncia que Rusia ha deportado de forma forzada a casi 2.400 niños desde el inicio de la guerra

Las autoridades ucranianas han denunciado este viernes que Rusia ha deportado de forma forzada a un total de 2.389 niños desde el inicio de la guerra, si bien han lamentado que esta cifra pueda ser mayor.

Así lo ha detallado la asesora del Comisionado Presidencial para los Derechos del Niño, Daria Hersimchuk, quien ha apuntado que las autoridades ucranianas tienen conocimiento de donde podrían estar ahora alojados estos menores.

"Las cifras que anunciamos hoy son aproximadas, ya que aún no hemos entrado en los territorios ocupados. Creo que estas cifras pueden aumentar mucho. Todo niño ucraniano, como todo ciudadano ucraniano, debe regresar al territorio de Ucrania", ha añadido.

En la misma línea, Hersimchuk ha informado de que hay organizaciones internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, involucradas en operaciones de búsqueda de los niños deportados, según apunta Ukrinform.

Además, la funcionaria ha denunciado que Rusia se está escudando en que estas deportaciones realmente son evacuaciones, si bien desde Kiev han incidido en que se debe devolver a los menores "de inmediato". "Nadie en Rusia haría lo mismo", ha aseverado.

"Desde un punto de vista legal, no podemos hablar de evacuación en absoluto. Estamos hablando de reubicación forzosa (si el desplazamiento es a los territorios ocupados en Ucrania) o deportación forzosa (si es a regiones de Rusia)", ha alertado.

En este mismo sentido, ha matizado que tampoco es posible poner en adopción en Rusia a menores ucranianos si este procedimiento no se lleva a cabo en cumplimiento del procedimiento legal correspondiente. Así, ha informado de que las autoridades ucranianas "no han recibido ninguna solicitud de permiso para adoptar" y que, en caso de recibirlas, "no se dará".