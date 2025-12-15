Ucrania: Destellos de paz, cerca acuerdo EEUU-Kiev sobre garantías de seguridad

El líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, no lo contradijo: "No ha sido fácil, pero las reuniones fueron muy productivas", fue su comentario por la noche, cuando finalmente tomó la palabra.

Los progresos sobre las garantías de seguridad para Kiev son reconocidos por todos, aunque la cuestión territorial sigue siendo un tema abierto, especialmente el problema del Donbás: "las posiciones son diferentes", dijo el ucraniano sin rodeos. Y aunque Rusia no estaba en la mesa y aún no expresó su opinión, desde Washington los tonos son más que optimistas.

"El 90% de las cuestiones entre Moscú y Kiev se resolvieron", afirmaron en una llamada a través de una fuente de la Casa Blanca. Y Donald Trump, "muy satisfecho" con el "extraordinario trabajo" de los europeos, anunció un enlace transoceánico con los líderes de la UE en la cena en la cancillería, donde también llegó la premier italiana, Giorgia Meloni.

El comunicado conjunto de los socios de la UE confirmaron los notables avances, dando mérito al líder estadounidense y apreciando "la fuerte convergencia" entre Estados Unidos, Ucrania y Europa.

"Se valoran los progresos significativos realizados por el presidente Trump para garantizar una paz justa y duradera en Ucrania", aseguró la misiva. Y "se acoge con agrado la estrecha colaboración entre los equipos del presidente Zelensky y el presidente Trump, así como con los equipos europeos en los últimos días y semanas", se lee en la declaración de Merz, la danesa Mette Frederiksen, el finlandés Alexander Stubb, Dick Schoof, de Países Bajos, el noruego Jonas Gahr Store, el polaco Donald Tusk, el sueco Ulf Kristersson, el británico Keir Starmer, Antonio Costa y Ursula von der Leyen.

Los líderes también han "acordado colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelensky para alcanzar una paz duradera que preserve la soberanía ucraniana y la seguridad europea".

No solo eso: los europeos aseguran pleno apoyo al líder ucraniano frente a "cualquier decisión final sobre cuestiones específicas de Ucrania". Y reafirman que las fronteras internacionales no deben ser modificadas por la fuerza: "las decisiones sobre el territorio corresponden al pueblo ucraniano, una vez que existan efectivamente garantías de seguridad sólidas", subrayaron, avalando de hecho la hipótesis de un referéndum.

En Berlín, ucranianos y estadounidenses trabajaron como socios, dedicando mucho tiempo a los detalles y dialogando en múltiples formatos, algo que también enfatiza el entorno de Merz, quien destacó la "calidad del trabajo y del diálogo" entre los equipos, mientras que paralelamente avanzaba la elaboración de los sherpas europeos.

Una atmósfera de "constructiva y de respeto mutuo", también reflejada en las palabras del líder ucraniano, evidenciada por el hecho de que los dos negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, al final participaron en la cena de los europeos, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Una participación que no era en absoluto predecible, y que había estado en duda durante todo el tiempo, condicionada por los resultados de las negociaciones, iniciadas el domingo en el Adlon y continuadas en la cancillería.

Sobre la mesa de las negociaciones, la verdadera brecha se abrió en el capítulo de las garantías de seguridad: los documentos han avanzado considerablemente y prevén "garantías muy fuertes", informaron altos funcionarios estadounidenses, evocando un mecanismo similar al artículo 5 de la OTAN. Y estimando que Moscú también aceptará en el acuerdo final.

Mientras tanto, los líderes europeos han dado un paso adicional, plasmando por escrito la disponibilidad de crear una "fuerza multinacional" en Ucrania bajo liderazgo europeo, compuesta por las contribuciones de las naciones dispuestas dentro de la coalición de los Voluntarios y respaldada por Estados Unidos, así como "un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego dirigido por Estados Unidos con participación internacional".

Zelensky confirmó que "algunas cuestiones siguen siendo difíciles y sobre aquella cuestión territorial las posiciones son diferentes".

También Ucrania está lista a hacer su parte, añadió, rechazando una vez más la hipótesis de ceder el Donbás: "Es una reclamación que no es de los estadounidenses, a quienes veo como socios estratégicos, sino de los rusos a través de ellos". Ahora la pelota vuelve al campo ruso. (ANSA).