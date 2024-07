ucrania detendrá a putin, dice biden a la otan en un contundente discurso

(Cambia redacción tras declaración de la OTAN)

WASHINGTON, 9 jul (Reuters) - Joe Biden defendió enérgicamente los logros de su presidencia en política exterior al dar la bienvenida el martes a los Estados miembros de la OTAN a una cumbre en Washington, que aliados nacionales e internacionales siguen de cerca en busca de pruebas de que el asediado mandatario podrá seguir ocupando el cargo por otros cuatro años.

Biden, de 81 años, ha soportado 12 días de preguntas fulminantes sobre su idoneidad para el cargo, ya que algunos de sus compañeros demócratas en el Capitolio y donantes de campaña temen que pierda las elecciones del 5 de noviembre tras su desastroso desempeño en un debate el 27 de junio.

"(Vladimir) Putin quiere nada menos, nada menos, que la subyugación total de Ucrania... y borrar a Ucrania del mapa", dijo Biden, refiriéndose al presidente ruso. "Ucrania puede y detendrá a Putin".

La Casa Blanca espera que pueda pasar página a las especulaciones con su discurso, en el que habló con voz firme y segura y evitó los deslices verbales o signos de confusión que marcaron su actuación en el debate.

Biden ha rechazado las peticiones para dejar la carrera contra el republicano Donald Trump, de 78 años, prometiendo derrotarlo en noviembre. Hasta ahora, sigue contando con el apoyo de la mayoría de la élite de su partido.

El presidente estadounidense ha hecho de la restauración de las alianzas tradicionales de Estados Unidos en el extranjero la pieza central de su política exterior después de que Trump desafiara a los aliados como parte de un enfoque de "América primero". El ganador en noviembre podría tener un impacto sustancial en el futuro de la OTAN, Europa y el resto del mundo.

Zelenski lucha por más

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó el martes a Washington y aseguró que "luchará" para que la OTAN refuerce las defensas aéreas ucranianas y la dote de más cazas F-16, peticiones que Washington parece dispuesto a conceder.

"Estamos luchando por garantías de seguridad adicionales para Ucrania, y éstas son armas, financiación y apoyo político", dijo en un vídeo difundido en las redes sociales.

Estados Unidos y sus aliados entregarán a Ucrania otros cinco sistemas de defensa antiaérea, incluidas baterías de misiles Patriot y componentes Patriot, dijeron los líderes de esos países en una declaración conjunta durante la cumbre de la OTAN.

Añadieron que en los próximos meses tienen la intención de proporcionar a Ucrania docenas de sistemas tácticos de defensa antiaérea.

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo a los líderes de la industria de defensa en Washington que los jefes de Estado se comprometerían a permitir que los fabricantes de armas de Europa y Norteamérica produzcan más.

También dijo que la OTAN ha hecho un pedido de misiles antiaéreos Stinger por valor de casi 700 millones de dólares en nombre de varios Estados miembros.

"No hay opciones sin costo con una Rusia agresiva como vecina. No hay opciones sin riesgo en una guerra", señaló. "El mayor costo y el mayor riesgo será si Rusia gana en Ucrania", añadió. "No podemos permitir que eso ocurra".

Zelenski se reunirá con Biden en la Casa Blanca el jueves y tiene previsto pronunciar un discurso el martes por la noche. Tras rechazar los llamamientos de algunos compañeros demócratas para que Biden dimita, la Casa Blanca espera volver a centrar la atención en su capacidad para gobernar con normalidad.

¿el poder de permanencia de biden?

La OTAN, que celebra su 75 aniversario, ha encontrado un nuevo propósito al oponerse a la invasión de Ucrania por Putin y la guerra dominará las conversaciones privadas entre los líderes de los países.

Esos líderes, ya ansiosos ante la posibilidad del regreso de Trump, llegaron a Washington con una nueva preocupación sobre el poder de permanencia de Biden, según diplomáticos de sus países. Uno de ellos describió a Biden como magullado tras un periodo político difícil y dijo que su gobierno estaba buscando señales sobre si sobreviviría políticamente.

Biden ofrecerá una conferencia de prensa en solitario el jueves, también con el objetivo de calmar las preocupaciones.}

Los líderes de la OTAN se enfrentan a la incertidumbre política en Europa, con la parálisis que se avecina en Francia tras las victorias de los partidos de izquierda y extrema derecha, y la coalición del Canciller alemán Olaf Scholz debilitada tras un pobre resultado en las elecciones al Parlamento Europeo.

(Reporte adicional de Andrea Shalal, Patricia Zengerle, David Brunnstrom, Humeyra Pamuk y Jonathan Landay; edición en español de Javier López de Lérida, Carlos Serrano y Héctor Espinoza)

