Ucrania.- Detenido en Rusia un sospechoso de "traición" y de planear "sabotajes" en una estación de tren cerca de Moscú

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han detenido a un hombre sospechoso de "traición" y de planificar actos de "sabotaje" contra una estación de tren en la región de Moscú, al tiempo que ha afirmado que el arrestado habría mantenido contactos con los servicios de Inteligencia de Ucrania para llevar a cabo sus actividades.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que el hombre "estableció de forma proactiva una cooperación confidencial con representantes de los servicios de Inteligencia ucranianos y una organización terrorista ucraniana prohibida en Rusia", antes de agregar que "siguiendo sus órdenes, recopiló información sobre la residencia, medios de transporte y horarios de viaje de un militar ruso".

"Asimismo, completó una misión para cometer un sabotaje en una estación de tren de la región de Moscú", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que las autoridades "han obtenido pruebas confirmando la intención del sospechoso de desertar a las Fuerzas Armadas ucranianas para unirse a una unidad paramilitar ucraniana con el objetivo de participar en operaciones militares contra Rusia".

Por ello, ha resaltado que el sospechoso está siendo investigado por "participación en las actividades de una organización declarada como terrorista" y "alta traición", por lo que se expone a una pena de entre doce años de cárcel y cadena perpetua. Además, ha manifestado que "todos los que acepten apoyar a un Estado extranjero serán identificados, procesados y castigados con la dureza que merecen".