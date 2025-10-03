Ucrania.- Detenido un alto cargo del Ministerio de Justicia de Ucrania por facilitar la evasión del servicio militar

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha informado este viernes de la detención de un funcionario del Ministerio de Justicia involucrado en una trama para facilitar la evasión del servicio militar a cambio de US$20.000 (17.000 euros), en un contexto en el que Kiev ya ha alertado de la falta de efectivos.

El detenido era responsable del Departamento Interregional del Ministerio de Justicia y utilizaba sus contactos en instituciones médicas y otras oficinas de reclutamiento de la capital para elaborar informes fraudulentos sobre la supuesta mala salud de quienes recurrían a él para eximirles del servicio militar. Asimismo, también prometía la eliminación de los datos personales de los ciudadanos en edad reclutamiento de las listas elaboradas por las autoridades.

La detención se ha producido en el momento en el que ha recibido uno de estos sobornos por parte de un supuesto evasor del servicio militar, ha destacado el SBU en una nota publicada en su cuenta de Telegram. Ahora se enfrenta a una pena de cárcel de hasta ocho años. No se descartan más detenciones.

Los problemas de movilización en Ucrania han sido una constante después de los primeros meses de la invasión rusa hace ya más de tres años. Desde entonces se han aplicado diferentes medidas acorde a la ley marcial, incluida la detención de miles de hombres en edad de hacer el servicio militar que han intentado huir del país.

A mediados de este año, el Ejército recurrió por primera vez a reclutas mayores de 65 años y a presidiarios que cumplen penas por delitos menores. Kiev ha hecho llamamientos constantes a sus ciudadanos para que regresen y ha sugerido a sus socios que impongan restricciones a la población ucraniana para hacerles volver.

El Gobierno ha endurecido las penas, incluido condenas de prisión, para aquellos ciudadanos en edad de combatir que abandonen de manera ilegal el país y para el personal militar que permanece en el extranjero durante la ley marcial.

Entre febrero de 2022 y marzo de 2025, las autoridades fronterizas han detenido a casi 43.000 personas en edad de reclutamiento, la mayoría de los cuales intentaron cruzar la frontera al margen de los controles oficiales.