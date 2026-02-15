Ucrania detiene a un exministro implicado en un caso de corrupción

La oficina nacional anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció este domingo la detención del exministro de Energía Herman Halushchenko, implicado en un caso de corrupción, cuando intentaba abandonar el país.

"Hoy [domingo] durante el cruce de la frontera estatal, los detectives de la NABU detuvieron al exministro de Energía en el marco del caso Midas", señaló el organismo en un comunicado.

Se conoce con este nombre un gran escándalo de corrupción en el sector energético que conmocionó a Ucrania el año pasado. Aunque el comunicado no cita explícitamente a Halushchenko, este ocupó el cargo de ministro de Energía el año pasado y presentó su renuncia en noviembre por este caso.