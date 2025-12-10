Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha detenido este miércoles en Odesa un buque de la supuesta flota fantasma rusa que transportaba toneladas de cereales y otros productos agrícolas desde la península de Crimea, con posible rumbo hacia países africanos.

El propietario del buque está en la lista negra de las autoridades de defensa ucranianas, si bien durante estos años ha intentado sortear las sanciones con el cambio constante de nombre, bandera y el supuesto contenido de la carga.

En el momento de la detención, se encontraban a bordo de la embarcación el capitán y una quincena de miembros de la tripulación, todos ellos de diferentes países de Oriente Próximo, según ha detallado el SBU en un comunicado.

Antes del inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, las autoridades ucranianas registraron que el buque atracó al menos siete veces en Sebastopol para exportar miles de toneladas de cereal rumbo a países del norte de África.

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hay al menos 400 buques de esta supuesta flota en la sombra con la que Rusia intenta sortear las restricciones internacionales que no están todavía sujetas a sanciones.

En el caso del traslado de cereal, Ucrania considera que el que procede de Crimea es ilegal, al igual que el de los territorios del Donbás ocupado. La península es un centro logístico vital para la exportación de este tipo de carga.