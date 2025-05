Ucrania dice que 15 personas resultaron heridas en un ataque ruso “masivo” contra la capital

Por Yurii Kovalenko y Herbert Villarraga

KIEV, 24 mayo (Reuters) - Rusia lanzó docenas de drones y misiles balísticos contra Kiev durante la noche en uno de los mayores ataques aéreos combinados contra la capital ucraniana de los tres años de guerra, dañando varios edificios de apartamentos e hiriendo a 15 personas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en una publicación en las redes sociales que había sido una "noche dura" para Ucrania, y pidió nuevas sanciones internacionales para presionar a Moscú para que acepte un alto el fuego.

A primera hora de la mañana, testigos de Reuters vieron y oyeron oleadas sucesivas de drones sobrevolando Kiev, y una serie de explosiones sacudieron la ciudad. La capital también retumbó con el sonido de las baterías antiaéreas que intentaban derribar los drones.

Las imágenes de los fotógrafos de Reuters mostraban un resplandor naranja rojizo que iluminaba la ciudad mientras columnas de humo se extendían por el horizonte. En el último piso de un edificio de apartamentos, el humo y las llamas salían por la ventana de un balcón mientras los bomberos intentaban acercarse.

Al amanecer, las autoridades informaban de daños en seis distritos de la capital ucraniana y de un total de 15 heridos. Tres de ellos fueron hospitalizados. Dos de los heridos eran niños, según las autoridades.

La administración militar de la ciudad de Kiev lo describió como uno de los ataques combinados de drones y misiles más masivos de la guerra.

Los ataques se producen mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anima a Rusia y Ucrania a sentarse a negociar un alto el fuego para poner fin a la guerra, pero se ha opuesto al plan europeo de imponer nuevas sanciones a Rusia.

Halyna Tatarchuk, una jubilada de 63 años, estaba en su apartamento cuando un dron impactó contra el edificio. Ella y su marido estaban en el pasillo, lejos de las ventanas. "Eso nos salvó", dijo.

Huyó a un refugio antiaéreo en una escuela cercana, y al amanecer regresó para inspeccionar los daños. Todas las ventanas de su apartamento estaban destrozadas y el suelo cubierto de fragmentos de cristal.

"Me gustaría que Trump viera esto", dijo, de pie en su cocina. "¿Qué está haciendo? ¿De verdad no puede ver esto? Es la destrucción de un pueblo, nos están destruyendo", dijo refiriéndose al Ejército ruso.

En la calle, bajo la ventana de su tercer piso, había árboles astillados por la explosión y coches con las ventanillas destrozadas.

Los trabajadores municipales utilizaban una miniexcavadora para retirar los escombros del suelo. CONVERSACIONES DE ALTO EL FUEGO La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia había disparado 14 misiles balísticos contra objetivos en toda Ucrania durante la noche y había lanzado 250 drones de largo alcance, siendo Kiev el principal objetivo. La ofensiva se produjo tras varios días de ataques ucranianos con drones -unos 800- contra objetivos dentro de Rusia, incluida la capital, Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había prometido el viernes responder a esos ataques. Horas antes de que los aviones no tripulados y los misiles llegaran a Kiev, Rusia y Ucrania habían intercambiado varios centenares de prisioneros, en una medida que Trump sugirió que podría ser el preludio de un avance en las conversaciones de paz. Los negociadores rusos dijeron que estaban preparando un memorando que serviría de punto de partida para la próxima ronda de conversaciones de paz. No se ha acordado fecha ni lugar. "Rusia aún no ha enviado su 'memorando de paz'. En lugar de ello, está enviando drones y misiles mortíferos contra civiles", escribió el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en una publicación en la plataforma de redes sociales Telegram. En su propia publicación en Telegram, Zelenski dijo que los ataques rusos eran una prueba para el resto del mundo de que Rusia es el obstáculo para la paz. "Sólo sanciones adicionales contra sectores clave de la economía rusa obligarán a Moscú a aceptar un alto el fuego". No hubo comentarios inmediatos de Rusia sobre los ataques de la noche anterior. Rusia se ha comprometido a buscar una solución pacífica al conflicto, pero afirma que Kiev debe aceptar la realidad de que Rusia controla parte de su territorio, y que no debe utilizarlo como cabeza de puente para que los Estados occidentales amenacen a Rusia. El sábado, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus tropas habían capturado los asentamientos de Stupochki, Otradne y Loknia en las regiones ucranianas de Donetsk y Sumy. Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe sobre el campo de batalla. (Reporte de Gleb Garanich, Serhiy Karazy, Thomas Peter y Pavel Polityuk; Escrito por Ron Popeski y Christian Lowe; Editado en Español por Ricardo Figueroa)