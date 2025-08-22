Ucrania dice que atacó el jueves la estación rusa de bombeo de petróleo de Unecha

KIEV, 22 ago (Reuters) -

El ejército ucraniano atacó la estación de extracción de petróleo de Unecha, en la región rusa de Briansk, según informó a última hora del jueves el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi.

Brovdi publicó un vídeo en el servicio de mensajería Telegram en el que se veía un gran incendio en una instalación con numerosos depósitos de combustible. Reuters no pudo confirmar la ubicación de la infraestructura que aparece en el vídeo.

Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, dijo en Facebook que las entregas de crudo de Rusia a Hungría a través del oleoducto Druzhba se habían detenido tras un ataque contra el oleoducto cerca de la frontera entre Rusia y Bielorrusia.

"Se trata de otro ataque contra nuestra seguridad energética", escribió Szijjártó.

A diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, Eslovaquia y la vecina Hungría siguen dependiendo de la energía rusa y reciben la mayor parte de su crudo a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa Bielorrusia y Ucrania hasta Hungría y Eslovaquia.

Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa, apuntando a un sector que desempeña un enorme papel en la financiación de los esfuerzos bélicos del Kremlin. Las ventas de petróleo y gas representan una cuarta parte de los ingresos presupuestarios totales de Rusia.

Sus ataques casi diarios con drones contra refinerías y oleoductos han provocado escasez de combustible en varias regiones rusas.

Rusia, mientras tanto, ha intensificado sus propios ataques contra la infraestructura energética ucraniana a pesar de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto. (Información de Anastasiia Malenko y Pavel Polityuk en Kiev, Anita Komuves en Budapest y Vera Dvorakova en Gdansk; edición de Mark Potter y David Goodman; editado en español por Irene Martínez)