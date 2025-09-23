Ucrania dice que atacó infraestructuras petroleras rusas en las regiones de Briansk y Samara
KIEV, 23 sep (Reuters) - El ejército ucraniano atacó durante la noche dos instalaciones de distribución de petróleo en las regiones rusas de Briansk y Samara, informó el martes el Estado Mayor de Kiev.
En Samara, el ejército atacó una estación de producción en línea que mezcla crudo para su grado insignia de los Urales para la exportación, dijo el Estado Mayor en Telegram.
En Briansk, golpeó una estación de producción en línea de un oleoducto crítico para los suministros del ejército ruso, dijo.
"Se está determinando el alcance de los daños", añadió.
Ucrania ha reanudado en las últimas semanas su campaña de ataques con drones de largo alcance contra centros de producción de petróleo rusos, apuntando de forma sistemática a instalaciones clave para tratar de reducir los ingresos de Moscú por exportaciones y los suministros a la línea del frente.
El Ministerio de Defensa ruso dijo en Telegram que sus unidades destruyeron drones ucranianos sobre Briansk y Samara. Rusia no hizo ningún comentario público al respecto.
Las tropas de Kiev también alcanzaron un aeródromo militar en Crimea, ocupada por Rusia, dijo el Estado Mayor de Ucrania, añadiendo que dos aviones fueron alcanzados.
