Ucrania dice que atacó una importante fábrica rusa de explosivos y una terminal petrolera

KIEV, 6 oct (Reuters) - El Ejército ucraniano dijo el lunes que atacó una de las principales fábricas rusas de explosivos para una gran variedad de municiones para el Ejército ruso, así como una terminal petrolera en la Crimea ocupada que alimenta el esfuerzo bélico de Moscú.

Las fuerzas ucranianas han intensificado los ataques de largo alcance contra objetivos estratégicos rusos, en particular instalaciones petroleras, ante el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a una guerra de más de tres años y medio.

En un comunicado, el Estado Mayor ucraniano señaló que hubo "numerosas explosiones" tras el ataque a la fábrica de explosivos Y. M. Sverdlov, en el oeste de Rusia, mientras que se había declarado un incendio tras el ataque al depósito de petróleo de Feodosia, en el este de Crimea.

El gobernador regional, Gleb Nikitin, dijo que las fuerzas de defensa antiaérea habían repelido un ataque nocturno con 20 drones cerca de Dzerzhinsk, donde se encuentra la fábrica, y que una persona resultó herida por la caída de escombros.

Según Nikitin, hubo algunos daños por incendio en viviendas, pero "no hubo daños en instalaciones industriales".

En un chat de la plataforma de medios sociales VK, algunos residentes informaron de que habían oído fuertes explosiones por la noche.

La planta de Sverdlov es el único fabricante importante de Rusia de los explosivos de alta potencia RDX y HMX, según un funcionario de inteligencia ucraniano y el Consejo de la Unión Europea, que sancionó a la empresa en 2023 por su papel en la guerra de Ucrania.

Dzerzhinsk, a unos 360 kilómetros al este de Moscú, ya ha sido objetivo de Ucrania en otras ocasiones. (Reportaje de Yuliia Dysa; Redacción de Dan Peleschuk; edición en español de Javier López de Lérida)