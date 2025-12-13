Ucrania dice que ataque de un dron ruso alcanzó un buque civil turco

KIEV, 13 dic (Reuters) - La marina ucraniana acusó el sábado a Rusia de atacar deliberadamente con un dron un buque civil turco que transportaba aceite de girasol a Egipto, un día después de que Moscú atacara dos puertos ucranianos.

En un comunicado difundido a través de Telegram, la armada informó que el buque se llamaba Viva y llevaba 11 ciudadanos turcos a bordo. Añadió que nadie resultó herido y que el buque continuaba su viaje a Egipto.

"El ataque se llevó a cabo en mar abierto, en la zona económica exclusiva de Ucrania, fuera del alcance de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos", señala el comunicado, que acusa a Rusia de violar las leyes marítimas.

La armada dijo que estaba en contacto con el capitán del barco.

El viernes, Rusia atacó dos puertos ucranianos, dañando tres buques de propiedad turca, según la marina de Ucrania. En uno de esos barcos se produjo un gran incendio.

Los ataques se producen después de que Moscú amenazara con "aislar a Ucrania del mar", luego de que ataques de Kiev dañaran tres petroleros de la "flota en la sombra" que se dirigían a Rusia para exportar su petróleo. (Reporte de Max Hunder. Editado en Español por Manuel Farías)