Ucrania dice que controla el 90% de Kupiansk y Rusia lo niega

KIEV, 17 dic (Reuters) - Ucrania controla casi el 90% de la estratégica ciudad nororiental de Kupiansk, dijo el miércoles su jefe militar, pero el ministro de Defensa ruso sostuvo que un contraataque ucraniano contra la ciudad había sido infructuoso.

El jefe del Estado Mayor ruso informó el mes pasado al presidente Vladimir Putin de que las fuerzas rusas habían tomado el control de Kupiansk.

Kiev negó que la ciudad hubiese cambiado de manos y un comandante ucraniano dijo la semana pasada que las fuerzas ucranianas habían retomado partes de ella en una operación que rodeó a las tropas rusas.

"Gracias a las operaciones activas de búsqueda y ataque, logramos repeler a los (rusos) de Kupiansk y tomar el control de casi el 90% del territorio de la ciudad", escribió el miércoles en Telegram Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, dijo posteriormente en una reunión televisada de altos cargos de Defensa que las fuerzas ucranianas estaban intentando sin éxito hacerse con el control de Kupiansk.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la situación en Kupiansk, un centro ferroviario de importancia estratégica que ha sido en gran parte destruido en casi cuatro años de guerra en Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó una foto de sí mismo en la entrada de Kupiansk la semana pasada. En un videoclip publicado en su cuenta de las redes sociales, subrayó la importancia de los éxitos ucranianos en el frente "para que Ucrania pueda lograr resultados en la diplomacia".

Kiev está bajo presión para hacer concesiones territoriales mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta asegurar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. (Reporte de Anna Pruchnicka y Max Hunder. Edición en español de Javier López de Lérida)