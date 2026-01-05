Ucrania dice que el ataque ruso sobre Kiev deja los primeros civiles muertos este año
KIEV, 5 ene (Reuters) - Un ataque aéreo ruso nocturno sobre Kiev y su región causó la muerte de dos personas, según informaron el lunes las autoridades ucranianas, en lo que parecen ser las primeras muertes registradas en ataques rusos sobre la capital ucraniana este año.
El Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania informó de que el ataque incendió un centro médico en el distrito de Obolón, en el sector norte de Kiev, donde funcionaba una sala de hospitalización. Una vez extinguido el fuego, se encontró un cadáver en el interior, añadió el servicio.
Una mujer también resultó herida y 25 personas fueron evacuadas, dijo el servicio en la aplicación de mensajería Telegram.
El servicio difundió una foto nocturna en la que se ve a los equipos de emergencia transportando un cuerpo en una camilla junto a una ambulancia en el exterior de un edificio, con nieve en el suelo.
Rusia también atacó ciudades y pueblos de la región de Kiev, dañando viviendas e infraestructuras críticas, y matando a un civil en el distrito de Fastiv, al suroeste de la capital, dijo en Telegram el gobernador de la región, Mykola Kalashnyk.
Pequeñas zonas de la región se quedaron sin electricidad, añadió Kalashnyk.
Rusia no hizo comentarios de inmediato. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.
Rusia ha atacado en repetidas ocasiones Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles y aviones no tripulados durante la guerra de casi cuatro años, diciendo que ataca objetivos militares, mientras que Ucrania dice que los civiles y la infraestructura civil a menudo son alcanzados. (Información de Gleb Garanich en Kiev y Lidia Kelly en Melbourne; edición de Tom Hogue, Stephen Coates y Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)