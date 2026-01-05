Ucrania dice que el ataque ruso sobre kiev deja los primeros civiles muertos este año

KIEV, 5 ene (Reuters) - Un ataque aéreo ruso nocturno sobre Kiev y su región ⁠causó la muerte de ⁠dos personas, según informaron el lunes las autoridades ucranianas, en lo que parecen ser las primeras muertes ⁠registradas en ‌ataques ​rusos sobre la capital ucraniana este año.

El Servicio de Estado de ​Emergencia de Ucrania informó de que el ataque incendió ‌un centro médico en el distrito ‌de Obolón, en el sector ​norte de Kiev, donde funcionaba una sala de hospitalización. Una vez extinguido el fuego, se encontró un cadáver en el interior, añadió el servicio.

Una mujer también resultó herida y 25 personas fueron evacuadas, dijo el servicio en la aplicación de mensajería Telegram.

El servicio difundió una foto ⁠nocturna en la que se ve a los equipos de emergencia transportando un ​cuerpo en una camilla junto a una ambulancia en el exterior de un edificio, con nieve en el suelo.

Rusia también atacó ciudades y pueblos de la región de Kiev, dañando viviendas e infraestructuras críticas, y matando a un civil en el distrito de ⁠Fastiv, al suroeste de la capital, dijo en Telegram el gobernador ​de la región, Mykola Kalashnyk.

Pequeñas zonas de la región se quedaron sin electricidad, añadió Kalashnyk.

Rusia no hizo comentarios de inmediato. Ambas partes niegan haber ‍atacado a civiles.

Rusia ha atacado en repetidas ocasiones Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles y aviones no tripulados durante la guerra de casi cuatro años, diciendo que ataca objetivos militares, mientras que Ucrania dice ​que los civiles y la infraestructura civil a menudo son alcanzados. (Información de Gleb Garanich en Kiev y Lidia Kelly en Melbourne; edición de Tom Hogue, Stephen ‍Coates y Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)