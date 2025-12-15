Ucrania dice que es inevitable subir tarifas de flete

KIEV, 15 dic (Reuters) - Ucrania no podrá evitar el aumento de las tarifas de transporte de mercancías, ya que su sistema de transportes es blanco de constantes ataques rusos, dijo el lunes un viceministro de Economía en relación con unas medidas a las que se oponen enérgicamente los sectores industrial y agrícola.

Múltiples asociaciones industriales han afirmado que los planes de la compañía ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia de aumentar las tarifas de flete en un 27% a partir del 1 de enero harían que muchas empresas dejaran de ser rentables.

El presidente ejecutivo de Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskyi, dijo a Reuters en septiembre que la empresa había preparado un plan de recuperación que incluía el aumento de las tarifas de flete para ayudar a controlar la deuda ante los ataques rusos y la caída de las entregas de carga.

"Es imposible decir que nunca habrá indexación (de las tarifas de flete)", dijo Taras Vysotskiy, citado por el sitio de datos de investigación en línea Agroportal.

"Es inevitable. La única cuestión es cómo hacerlo de la forma más consensuada posible", añadió el viceministro de Economía.

Ucrania es un importante productor y exportador de grano y semillas oleaginosas que se transportan en gran parte a través de los puertos del mar Negro, donde los productos agrícolas se entregan por ferrocarril.

"Para los agricultores, el aumento de las tarifas de Ukrzaliznytsia supone una especie de impuesto adicional", declaró Mykhailo Sokolov, subdirector del sindicato de agricultores ucranianos UAC. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)