Ucrania dice que está rechazando un asalto mecanizado ruso a Pokrovsk desde esta mañana

KYIV, 10 dic (Reuters) -
El ejército ucraniano dijo el miércoles que estaba rechazando un asalto mecanizado contra la ciudad oriental de Pokrovsk, lanzado por las tropas rusas por la mañana.
"Los rusos utilizaron vehículos blindados, automóviles y motocicletas. Los convoyes intentaron abrirse paso desde el sur hacia la parte norte de la ciudad", dijo el 7º Cuerpo de Respuesta Rápida en Facebook.
Rusia ha reclamado el control total de la ciudad, pero Kiev dice que mantiene la parte norte. Si las tropas rusas capturan Pokrovsk, sería su mayor premio en Ucrania en casi dos años. (Reportaje de Yuliia Dysa Edición en español de Javier López de Lérida)
