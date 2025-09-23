Ucrania dice que la siembra de granos de invierno 2026 se ha completado en un 13,4%

KIEV, 23 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos sembraron 727.400 hectáreas (1,8 millones de acres) de cereales de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 22 de septiembre, lo que supone un 13,4% de la cifra prevista, informó el martes el Ministerio de Economía. Los agricultores tenían previsto aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno hasta 5,43 millones de hectáreas (13,4 millones de acres) en 2026, frente a los 5,24 millones de hectáreas (13 millones de acres) de 2025, informó el ministerio este mes. La superficie dedicada al trigo de invierno podría aumentar hasta 4,78 millones de hectáreas (11,8 millones de acres) desde los 4,5 millones de hectáreas (11,12 millones de acres) de 2025, añadió. Siembra de invierno en Ucrania 2026 (a 22 de septiembre)

previsión sembradas% de la (millones de ha) (millones de ha) previsión trigo 4,778 0,672 14,1 cebada 0,576 0,038 6,5 centeno 0,069 0,018 25,5 TOTAL GRANO 5,424 0,727 13,4 colza 1,114 0,873 78,3

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)