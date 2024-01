Ucrania afirmó este viernes que no puede confirmar todavía si Rusia utilizó misiles norcoreanos en su ofensiva en el país, después de que Estados Unidos acusara a Moscú de usar armas suministradas por Pyongyang.

"Hasta ahora, no tenemos información de que se hayan usado este tipo de misiles. Estados Unidos hizo una declaración en este sentido por lo que los expertos van a estudiar los restos y entonces podremos decir si esto es un hecho o no. No lo puedo confirmar todavía", dijo a los medios estatales el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat.

