Ucrania dice que presiona a tropas rusas para que retrocedan en parte del frente de Sumy

KIEV, 16 ago (Reuters) - El ejército ucraniano dijo el sábado que había hecho retroceder a las fuerzas rusas unos 2 kilómetros en parte del frente de Sumy, en el norte de Ucrania.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia, que controla algo más de 200 kilómetros cuadrados en la región, según el proyecto ucraniano de cartografía del campo de batalla DeepState.

"Los soldados ucranianos siguen combatiendo activamente para destruir al enemigo y liberar nuestros asentamientos", escribió el Estado Mayor ucraniano en Facebook.

Añadió que los combates se estaban librando cerca de las aldeas de Oleksiivka y Yunakivka, situadas a 5 km y 7 km de la frontera rusa, respectivamente.

El flujo de las líneas del campo de batalla ha cobrado mayor relevancia política en los últimos días, ya que Ucrania se encuentra en otra coyuntura diplomática crítica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificando sus esfuerzos para mediar en el fin de la guerra.

El mandatario estadounidense dijo que él y el líder ruso, Vladimir Putin, habían determinado que no debía haber un alto el fuego y que ahora se centraría en un acuerdo rápido para poner fin a la guerra que asola el país desde 2022.

A principios de esta semana, las tropas rusas avanzaron hasta 10 kilómetros cerca de Dobropillia, en el este de Ucrania, lo que hizo temer un avance más amplio que amenazara aún más ciudades clave.

El ejército ucraniano afirmó posteriormente que había logrado detener el asalto y hacer retroceder a los rusos.

El presidente Volodimir Zelenski describió la ofensiva rusa como un intento fallido de Moscú de mostrar su fuerza en el campo de batalla antes de la cumbre del viernes entre Putin y Trump en Alaska.

Predijo más esfuerzos de este tipo en una declaración el sábado.

"Anticipamos que en los próximos días el ejército ruso puede intentar aumentar la presión y los ataques contra las posiciones ucranianas para crear circunstancias políticas más favorables para las conversaciones", dijo. (Reporte de Yuliia Dysa; Edición de Sharon Singleton y Cynthia Osterman)