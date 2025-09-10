LA NACION

Ucrania dice que Putin quiere "ampliar su guerra" tras violación de espacio aéreo polaco

Ucrania afirmó el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin no deja de "ampliar su guerra" y d

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ucrania; Rusia; Guerra en Ucrania; Vladimir Putin; Alexander Lukashenko; Andrei Belousov; mundo
Ucrania dice que Putin quiere "ampliar su guerra" tras violación de espacio aéreo polacoRussian Defense Ministry Press S

Ucrania afirmó el miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, no deja de "ampliar su guerra" y de "poner a prueba a Occidente", después de que Polonia denunciara la violación de su espacio aéreo durante un ataque ruso contra territorio ucraniano.

"Putin no deja de intensificar, de ampliar su guerra y de poner a prueba a Occidente", afirmó en la red social X el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, cuyo país lucha contra la invasión rusa desde 2022. Según el vocero, "una respuesta débil hoy solo provocará más a Rusia, y los misiles y drones rusos volarán entonces aún más lejos de Europa".

bur-led/arm/pb

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre
    1

    Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025

  2. Juanita Tinelli volvió a apostar al amor
    2

    Juanita Tinelli está de novia: quién es el joven que la enamoró

  3. Cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
    3

    Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes

  4. Caputo dio su veredicto sobre el dólar, las reformas estructurales y las elecciones que vienen
    4

    Caputo dio su veredicto sobre el dólar, las reformas estructurales y las elecciones que vienen

Cargando banners ...