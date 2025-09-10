Ucrania dice que Putin quiere "ampliar su guerra" tras violación de espacio aéreo polaco
Ucrania afirmó el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin no deja de "ampliar su guerra" y d
Ucrania afirmó el miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, no deja de "ampliar su guerra" y de "poner a prueba a Occidente", después de que Polonia denunciara la violación de su espacio aéreo durante un ataque ruso contra territorio ucraniano.
"Putin no deja de intensificar, de ampliar su guerra y de poner a prueba a Occidente", afirmó en la red social X el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, cuyo país lucha contra la invasión rusa desde 2022. Según el vocero, "una respuesta débil hoy solo provocará más a Rusia, y los misiles y drones rusos volarán entonces aún más lejos de Europa".
