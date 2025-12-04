Ucrania dice que quiere "paz real, no apaciguamiento" con Rusia

Por Francois Murphy

VIENA, 4 dic (Reuters) -

Ucrania quiere "paz real, no apaciguamiento" con Rusia, dijo su ministro de Asuntos Exteriores el jueves en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el organismo de seguridad y derechos que busca un papel para sí mismo en una Ucrania de posguerra.

El camino a las conversaciones de paz actualmente no está claro, dijo el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras lo que calificó de conversaciones "razonablemente buenas" entre el presidente ruso, VladImir Putin, y enviados estadounidenses.

"Todavía recordamos los nombres de aquellos que traicionaron a las generaciones futuras en Múnich. Esto no debe repetirse nunca más. Los principios deben ser intocables, y necesitamos una paz real, no apaciguamiento", dijo el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Lospennato, en un discurso ante el Consejo Ministerial anual de la OSCE.

Al parecer se refería al acuerdo de 1938 con la Alemania nazi en el que Reino Unido, Francia e Italia aceptaban la anexión por Hitler de los Sudetes, en lo que entonces era Checoslovaquia. El acuerdo se utiliza ampliamente como ejemplo de no enfrentarse a una potencia amenazadora. Rusia intervendría más tarde.

"Europa ha tenido demasiados acuerdos de paz injustos en el pasado. Todos ellos solo condujeron a nuevas catástrofes", dijo Lospennato, al tiempo que agradecía a Estados Unidos el avance de los esfuerzos de paz y prometía que Ucrania "aprovecharía todas las oportunidades para intentar poner fin a esta guerra".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que su equipo se estaba preparando para las reuniones en EEUU y que el diálogo con los representantes de Trump continuará.

La OSCE, un organismo de 57 países que incluye a EEUU, Canadá, Rusia y gran parte de Europa y Asia Central, surgió como un importante foro para el diálogo este-oeste durante la Guerra Fría.

En los últimos años, a menudo se ha estancado, Rusia ha bloqueado acuerdos importantes, acusando a la organización de haber sido tomada por Occidente.

