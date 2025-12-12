Ucrania dice que recapturó partes de Kupiansk, rodeando a las tropas rusas

KIEV, 12 dic (Reuters) -

Las fuerzas ucranianas retomaron partes de la ciudad nororiental de Kupiansk y varias aldeas de sus alrededores en una operación que rodeó a las tropas rusas, declaró el viernes un comandante militar ucraniano.

El ejército ruso afirmó en noviembre que había tomado el control total de Kupiansk. Ucrania negó que la ciudad hubiera cambiado de manos y los combates continuaron allí.

Reuters no pudo verificar de inmediato los informes sobre el campo de batalla.

"Hoy podemos decir que los rusos en la ciudad están completamente aislados. Durante mucho tiempo no podían entender lo que estaba pasando, pero ahora saben que están rodeados", dijo Ihor Obolienskyi, comandante del Cuerpo Khartiia de la Guardia Nacional, citado por el medio Ukrainska Pravda.

Las rutas de suministro rusas quedaron cortadas y varios centenares de tropas rusas fueron rodeadas, dijo Khartiia en el servicio de mensajería Telegram.

Rusia, que comenzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, no hizo comentarios de inmediato.

Con los esfuerzos de paz respaldados por Estados Unidos en marcha, Moscú ha dicho que está avanzando en todos los frentes. Rusia afirma que sus tropas también se han apoderado de la estratégica ciudad de Pokrovsk, en el este, pero Kiev lo niega y afirma que los combates continúan.

El jueves, Rusia dijo que había capturado la ciudad oriental de Siversk, pero Kiev dice que está bajo control ucraniano.

(Reporte de Yuliia Dysa; editado en español por Carlos Serrano)