Ucrania dice que sus fronteras "permanecerán inmutables"

Naciones unidas (ap) — el embajador de ucrania ante naciones unidas reclamó que rusia cancelara su reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas en el este, retirase de inmediato sus “tropas de ocupación” enviadas por el presidente de rusia, vladimir putin, y regresara a la mesa de negociaciones.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iniciada el lunes, Sergiy Kyslytsya dijo que su país había convocado la inusual sesión vespertina para protestar y condenar la decisión “ilegal e ilegítima” de Putin de reconocer las regiones de Donetsk y Luhansk. Ese reconocimiento, afirmó, incumple la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y de la Carta de Naciones Unidas.

Pese a las acciones de Putin, señaló, “las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente han sido y seguirán inmutables al margen de cualquier declaración y acción de la Federación de Rusia”.

El embajador dijo que la ocupación rusa de Donetsk y Luhansk desbarata las condiciones para negociar y “podría considerarse” como una retirada unilateral rusa de los Acuerdos de Minsk dirigidos a restaurar la paz en el este de Ucrania, así como su desprecio al formato de Normandía, en el que participan Rusia, Ucrania, Francia y Alemania y en el que se ha intentado resolver la guerra iniciada hace ocho años en el este de Ucrania.

“Estamos comprometidos con una resolución diplomática política y no sucumbimos a provocaciones”, dijo Kyslytsya.

Aunque Ucrania tiene derecho a la autodefensa, dijo, “estamos comprometidos con una senda pacífica y diplomática y nos mantenemos firmemente en ella. Estamos en nuestra tierra. No tenemos miedo a nada ni a nadie. No le debemos nada a nadie y no regalaremos nada a nadie”.

Kyslytsya instó al Consejo de Seguridad a respaldar a Ucrania y tomar medidas para restaurar la paz y la seguridad internacional, aunque eso sería prácticamente imposible debido al poder de veto de Rusia en el consejo.