Ucrania discute con sus socios europeos los "próximos pasos" ante el plan de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, aseguró haber debatido con sus homólogos europeos el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en su país y esbozado sus "próximos pasos".

Sibiga informó en la red social X que la llamada telefónica que sostuvo con los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido, Polonia, Finlandia, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y representantes de Italia y Alemania había sido "oportuna y significativa".

Dijo que en ella compartió los resultados de los "recientes contactos" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y "delineado la lógica" de sus "próximos pasos".

"Discutimos en detalle los elementos de las propuestas de paz presentadas por Estados Unidos y nuestro trabajo conjunto para allanar un camino viable hacia una paz justa", añadió.

Zelenski rechazó el viernes el documento de 28 puntos sugerido por Washington, que obligaría a Ucrania a ceder territorio, reducir su ejército y comprometerse a no unirse nunca a la OTAN.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano también dijo que había destacado la importancia de mantener la presión para obligar a Rusia a poner fin a la guerra.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo en X que las conversaciones habían reafirmado el apoyo a "una paz justa y duradera" en Ucrania.

"Debemos garantizar un alto el fuego total y un espacio para negociaciones significativas. Ucrania debe determinar su futuro", escribió. "Trabajaremos con Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea por la paz".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha fijado el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, como fecha límite para que Ucrania acepte el plan de su administración, que Kiev considera muy favorable al Kremlin.

