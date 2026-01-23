Ucrania: Documento UE, "para la reconstrucción de Ucrania, 800.000 millones"

El escrito, presentado previamente por Politico y confirmado a ANSA por fuentes europeas, proporciona un marco para la Ucrania de posguerra. "La reconstrucción representa una oportunidad única para construir una economía resiliente y digitalizada del futuro, posicionada entre los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Alcanzar este objetivo requerirá la movilización de un capital significativo", afirma el documento.

"La capacidad de Ucrania para lograr un crecimiento sólido y sostenido dependerá de su capacidad para cimentar su recuperación en garantías de seguridad a largo plazo, avanzar por una vía creíble hacia la adhesión a la UE y atraer capital privado. La experiencia de los países que se adhirieron a la UE en 2004 es ilustrativa: desde el año 2000, estas economías casi han triplicado su tamaño gracias a las reformas estructurales relacionadas con la UE, el acceso al mercado único y un aumento sustancial de la inversión del sector privado, complementado con la financiación de la UE", aclara el texto.

"Esto también multiplica por cien el atractivo empresarial de invertir en Ucrania, dado que el PIB de Ucrania es inferior a US$230.000 millones, mientras que la economía de la UE es de aproximadamente 23 billones de dólares", expone el documento de 18 páginas.

"El éxito de este plan apoyará y beneficiará directamente a la población ucraniana en su vida diaria y le permitirá participar en el crecimiento económico generado. Además, el fortalecimiento de las relaciones de Ucrania con Estados Unidos, la UE y otros socios, así como con los mercados de capitales, fomentará la estabilidad global, abriendo oportunidades ilimitadas a largo plazo", precisa el escrito elaborado para la Comisión.

En cuanto al capital que se desplegará, el texto explica que comienza con tres tipos de necesidades que Kiev tendrá: 1) fondos para cubrir el déficit fiscal neto y la defensa presupuestaria: según el modelo de "Economía del Futuro" del gobierno ucraniano, el déficit fiscal neto total ascenderá a US$317.000 millones durante los próximos 10 años. Esto incluye las necesidades de reconstrucción, que se financiarán con el presupuesto del gobierno de Kiev en obras públicas; 2) US$57.000 millones para la reedificación de viviendas; y el uso del capital restante para la reconstrucción y el desarrollo, que asciende a US$126.000 millones.

Asimismo, "la necesidad estimada de US$500.000 millones descrita anteriormente, el gobierno ucraniano considera necesario indemnizar a las víctimas de la guerra en Ucrania, incluyendo compensaciones por las viviendas destruidas. La reparación total requerida asciende a US$120.000 millones, incluyendo necesidades inmediatas de vivienda de US$57.000 millones", explica el documento, lo que sobreestima una inversión total de US$800.000 millones.

Los recursos provendrán no solo del presupuesto de la UE, sino también de instituciones financieras internacionales y particulares. "Además, Estados Unidos se comprometerá a recaudar capital adicional significativo (público y privado, subvenciones, capital y deuda) para invertirlo de forma transparente y eficaz en Ucrania", explica el texto. (ANSA).