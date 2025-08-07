Ucrania: Donald-Vladimir, 10 años de "relaciones peligrosas"

por Luca Mirone (ANSA) - ROMA, 07 AGO - Diez años de altibajos, como en toda relación que se respete, entre dos líderes unidos por un ego muy fuerte, por usar un eufemismo, y por una actitud de hombre solo al mando: es la historia, controvertida, de las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin, desde los tiempos del Rusiagate hasta los últimos y turbulentos meses del conflicto en Ucrania.

Trump, tan pronto como fue reelegido para un segundo mandato, retomó el hilo del discurso con el líder ruso, que había sido roto por su antecesor, Joe Biden, debido a la invasión de Ucrania.

Entre la Casa Blanca y el Kremlin se volvió a hablar de todo, desde la reanudación de la colaboración económica bilateral hasta los principales temas globales además de Ucrania, como Medio Oriente, energía e inteligencia artificial.

Y mientras Biden no tuvo problemas en calificar a Putin de "asesino", "dictador homicida", "criminal de guerra", Trump elogió al líder ruso hablando de un "hombre fuerte", "inteligente", "genial".

Este elogio fue correspondido, pero de forma interesada, por el presidente ruso, que aspira a ser tratado como jefe de una potencia global, a pesar de las críticas de los europeos.

Su "coqueteo" se remonta a la campaña electoral de 2016, cuando Trump se rodeó de varios representantes vinculados a Moscú e invocó abiertamente la ayuda del Kremlin contra su rival, Hillary Clinton.

Un llamado que no pasó desapercibido, como evidenció el posterior Rusiagate, la investigación del fiscal especial Robert Mueller que destacó posibles colusiones entre el candidato republicano y los rusos: desde el viejo proyecto para un rascacielos que nació con la llegada de Miss Universo en 2013 a la capital rusa hasta los encuentros sospechosos en la Trump Tower en 2016.

Sin embargo, el informe final fue enterrado por el ministro de Justicia William Barr.

Mientras tanto, en mayo de 2017, el magnate recibió en el Despacho Oval al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serghei Lavrov, y en julio del año siguiente se reunió con Putin en la cumbre de Helsinki, entre sonrisas y palmaditas en la espalda.

En esa ocasión, el presidente estadounidense también desautorizó a la inteligencia de Estados Unidos, abrazando la negación de Putin sobre las interferencias rusas en las elecciones estadounidenses.

Donald trata a Volodya (modo cariñoso de decir Vladmir, NDR) con el respeto que se debe a un par, llegando a reconocer sus razones y su esfera de influencia regional respecto a Ucrania.

Ambos también comparten la defensa de los valores tradicionales, con luchas a favor de la familia y la religión, y contra el aborto, la comunidad LGBTQ y la ideología de género.

Sin embargo, el idilio en las últimas semanas parece haberse roto ante la intransigencia del Kremlin en querer continuar la guerra en Ucrania.

Trump comenzó a cambiar sus tonos hacia su interlocutor, calificándolo de "hueso duro", hasta acusarlo de decir "tonterías" y subrayando que está "decepcionado" por los continuos ataques a civiles ucranianos.

Tanto que amenazó con nuevas sanciones, a las que Moscú respondió con un encogimiento de hombros.

El magnate incluso manifestó que "ya no está interesado" en hablar con Putin.

Sin embargo, ahora, confirmando su imprevisibilidad, volvió a hablar de un inminente cara a cara aclarador. Quizás porque, después de prometer llevar la paz en 24 horas, no quiere dar al mundo la impresión de haber sido engañado. (ANSA).