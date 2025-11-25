Ucrania.- Dos ataques rusos contra Kiev matan a al menos seis personas

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos seis personas han muerto y otras diez han resultado heridas en la madrugada de este martes en Kiev a causa de dos ataques aéreos "combinados" de las Fuerzas Armadas rusas que han provocado daños e incendios en múltiples edificios de la capital ucraniana.

"Según información confirmada por los médicos, 6 personas han muerto como consecuencia del ataque enemigo contra Kiev", ha comunicado a través de su canal de Telegram el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko, apenas una hora después de alertar de que Rusia estaba "otra vez llevando a cabo un ataque combinado en la capital".

Tanto Klitschko como el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko, han alertado de la destrucción provocada por el segundo ataque en el distrito de Sviatoshin, donde, según el dirigente militar, se han producido cuatro de las víctimas mortales, mientras que otras tres personas han resultado heridas.

En cambio, "dos han muerto como resultado del ataque nocturno", que también ha dejado "siete heridos, incluido un niño", según ha informado.

Tkachenko ha denunciado que las fuerzas rusas "están atacando deliberadamente infraestructura y viviendas civiles". "Permaneced en los refugios hasta el final del día", ha instado a la población alrededor de las 7.30 de la mañana (6.30, hora peninsular española) ante los ataques rusos.

Paralelamente, de madrugada, el Ministerio de Energía ucraniano ha alertado a través de su propio canal de Telegram de un "ataque combinado masivo" contra infraestructuras energéticas, señalando que los trabajadores comenzarán a valorar las consecuencias una vez termine el ataque y "la situación de seguridad lo permita".

Estos ataques han llegado tras una jornada de negociaciones con la Unión Europea y múltiples socios comunitarios tras la que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido el apoyo mostrado a Kiev, pero ha hecho un llamamiento, "especialmente a la parte estadounidense", a interceder para evitar bombardeos contra Ucrania, denunciando los ataques aéreos y amenazas que afronta el país.