Ucrania: dos muertos en ataques ucranianos en la región rusa de Bryansk

En su canal de Telegram, Bogomaz escribió que un hombre murió cuando el coche en el que viajaba fue alcanzado "intencionadamente" por un dron ucraniano en la aldea de Troyebortnoye.

El gobernador había informado previamente de la muerte de otro civil en ataques con drones ucranianos contra la aldea de Goritsy, en el distrito de Pogarsk, y de que una escuela fue alcanzada y dañada por vehículos aéreos no tripulados en la aldea de Nova Pogoshch, en el distrito de Suzemsky. No se registraron muertos ni heridos en este último ataque.

Las escuelas en Rusia permanecieron cerradas hoy con motivo del Día del Defensor de la Patria, es decir, de las fuerzas armadas. (ANSA).