Ucrania: drones contra vivienda en Zaporiyia, según Kiev

"Tres personas resultaron heridas: un hombre de 75 años y dos mujeres, de 73 y 55 años respectivamente. Están recibiendo toda la atención médica necesaria", señala el informe.

Por otra parte, se han declarado incendios masivos en Odesa, el puerto del sur de Ucrania, atacado regularmente por Rusia, según informa Sky News. El servicio estatal de emergencias del país informó que no hubo heridos en estos últimos ataques.

"Una instalación ferroviaria resultó dañada y, durante el segundo ataque, un tanque de combustible se incendió: se derramó y se incendió un producto petrolífero", añadió el grupo.

Asimismo, el Krai de Krasnodar y Crimea han estado bajo ataque por drones desconocidos —presuntamente ucranianos— desde ayer por la noche, según RBC. Los residentes de Sochi y Adler escucharon fuertes explosiones en el cielo, y el puerto podría haber sido alcanzado. También se han reportado vuelos a Kerch.

