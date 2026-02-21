Ucrania: Drones rusos en Odessa, heridos y casas calcinadas

Un hombre resultó herido en un ataque nocturno con drones en Odessa, informó el director del municipio de Odessa, Serhiy Lysak, en Facebook, según informa Ukrinform.

"Tras el ataque enemigo, todos los servicios de emergencia han estado trabajando en el lugar desde anoche. Un hombre resultó herido. Fue hospitalizado con quemaduras y se le está brindando toda la asistencia necesaria", escribió Lysak.

La misma fuente informó que se estableció un cuartel general operativo en la ciudad y que la población recibe toda la asistencia necesaria.

Los trabajadores de vivienda y servicios municipales están atendiendo las consecuencias del ataque.

Según RBC-Ucrania, reportes preliminares indican que los drones causaron daños a la infraestructura de la ciudad, a varios edificios residenciales y a una escuela, registrados en diferentes puntos de la ciudad, lo que indica un ataque coordinado También circuló en las redes sociales informes de grandes incendios en los lugares donde cayeron los drones.

Testigos afirmaron que los incendios fueron controlados, pero algunas viviendas quedaron completamente calcinadas.

(ANSA).