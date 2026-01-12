Ucrania: Druzkivka, la vida tras el frente, "los que quedan esperan a los rusos"

"Quienes querían irse ya se han ido", explican los soldados ucranianos. Los que se quedan, sin embargo, han tomado una decisión. Al igual que en la "zona gris" de Kostyantynivkana, donde los combates son encarnizados, la mitad de los ciudadanos que quedan esperan la llegada de los rusos, pero desconocen qué ocurrirá a continuación.

En su mayoría son personas mayores, a menudo reticentes con las tropas ucranianas, que acusan a los militares: "Retírense, para que dejen de bombardear". Los soldados escuchan y, sin reaccionar, continúan su marcha: "Aquí -dicen los oficiales- los medios rusos difunden su propaganda por televisión, y por eso algunos se creen la ficción de la reconstitución de una nueva Unión Soviética".

Alrededor de las once de la mañana, cuando los drones rusos se retiran a sus bases, en el centro de la ciudad solo se ve a unas pocas personas salir hacia la oficina de correos, pasando junto a los refugios antiaéreos de emergencia en la acera, apenas más grandes que una cabina telefónica.

"La guerra? Vayan a preguntar esas cosas a Groenlandia", espeta irónicamente un anciano, criticando el nuevo imperialismo estadounidense. Detrás de él, junto al muro de un edificio en la calle, hay un cartel cuya fecha es imposible determinar: "Trump salva a la gente del Donbás y vende Tomahawks a Ucrania".

En las afueras, varias casas y edificios, algunos ocupados por soldados que se preparan para el frente, quedan reducidos a ruinas tras ser atacados por el enemigo. "Los prorrusos de la ciudad no se dan cuenta", explican los soldados, relatando incidentes como el de Pokrovsk, donde —dicen— "una pareja esperaba a los rusos, pero luego lo mataron y la violaron, llevándosela a Rusia. Incluso hay un video en alguna parte de la mujer hablando de ello".

Raisa, de 66 años, y su esposo, Hennady, de 71, son de los pocos dispuestos a detenerse y conversar, a pesar de llevar bolsas de la compra: "Cada día solo tenemos dos horas para salir a comprar comida. No salimos de aquí porque no tenemos dinero y no sabríamos adónde ir", dicen.

Drones de día y artillería de noche; el miedo desde el cielo nunca cesa, al igual que el fuego de artillería a pocos kilómetros de distancia es un recordatorio constante de que las tropas rusas están muy cerca.

Los habitantes de Druzkivka saben que este es el lugar desde donde el enemigo intentará entrar en Kramatorsk, el último bastión designado para conquistar el Donbás.

A pesar de todo, incluso en los barrios desiertos, se puede ver gente podando ramas de árboles en las calles, por donde pasan los coches, salpicando agua de los charcos y cráteres de barro que agujerean el asfalto. Corren hacia el norte, lejos de Druzkivka, para llegar a las rutas con kilómetros de redes atadas a los postes de la carretera, protegiéndolas de los drones de fibra óptica.

Es fácil entender por qué los llaman "túneles de la vida": un nombre que también describe a quienes, tras ellos, parecen haberse resignado a todo lo contrario. (ANSA).