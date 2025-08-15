Ucrania: Dunleavy celebra que cumbre sea en Alaska

"Estamos muy cerca de Rusia", dijo Dunleavy a "The Story".

"Y por eso tiene sentido que estén aquí en muchos aspectos".

Trump y Putin se reunirán cara a cara en Anchorage en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, la instalación militar más grande de Alaska. La cumbre marca la primera vez en 10 años que Putin toque suelo estadounidense.

Dunleavy, en el cargo desde 2018 y reelegido en 2022, describió sus esperanzas para la cumbre y la posibilidad de lograr el "fin del juego" para resolver la guerra en Ucrania.

"Es nuestra esperanza, creo, junto con el resto del mundo, que algo positivo salga de esta discusión con el presidente", continuó Dunleavy, republicano. "Ciertamente, el presidente (Volodimir) Zelensky tiene que ser parte del final del juego. Y creo que después de esta reunión, veremos a dónde va eso".

"Pero con suerte, las cosas se mueven rápidamente", continuó el político de 64 años.

"Espero que así sea para el pueblo ucraniano y para otros en el mundo, pero... de nuevo, creo que (Trump) va a echar un vistazo a Putin, decidir si esto es algo que va a funcionar en términos de discusiones, negociaciones y, con suerte, una paz, o alguna vía alternativa para poner fin a esta guerra", añadió.

Trump y Putin se reunirán hoy en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, una base militar que fue crucial para los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar la entonces Unión Soviética durante la Guerra Fría.

A lo largo de su historia, ha albergado un gran número de aviones y ha supervisado sitios de radar de alerta temprana destinados a detectar cualquier posible lanzamiento nuclear y otras actividades soviéticas.

Si bien gran parte del hardware militar ya ha sido desactivado, los aviones de la base todavía interceptan aviones rusos que vuelan hacia el espacio aéreo de los Estados Unidos.

Trump se hizo eco de las esperanzas del gobernador cuando un reportero en la Oficina Oval le preguntó si "algo menos que un alto el fuego incondicional e inmediato" sería una victoria para los Estados Unidos.

Trump definió que su objetivo para hoy es lograr una segunda reunión.

"Y si es una mala reunión, terminará muy rápido", dijo Trump al reportero. "Y si es una buena reunión, vamos a terminar teniendo paz en un futuro muy cercano".

Trump reiteró que habrá "graves consecuencias económicas" si la reunión con Putin no sale bien. El presidente estadounidense está volando a Alaska, donde se reunirá con el líder del Kremlin en unas horas. (Ansa).