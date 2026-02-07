Ucrania: EEUU acelera salida a la guerra y convoca a Ucrania y Rusia a negociar

"Estados Unidos propuso por primera vez que los dos equipos negociadores —Ucrania y Rusia— se reúnan en Estados Unidos, probablemente en Miami, dentro de una semana. Dicen que quieren hacerlo todo antes de junio", declaró Zelensky en comentarios a periodistas, difundidos por la agencia Ukrinform.

Según el mandatario, ambas delegaciones estarán en Estados Unidos la próxima semana para continuar las conversaciones en formato bilateral, y Ucrania ya confirmó su participación.

Zelensky también informó que el llamado "Paquete de Prosperidad" para la reconstrucción de Ucrania será trilateral, con la participación de Ucrania, Estados Unidos y Europa.

"Muy probablemente será un único documento trilateral entre Europa, Estados Unidos y Ucrania. Lo firmaremos los tres", explicó. Añadió que Washington está dialogando con los europeos para evitar planes paralelos y concentrar los fondos en un solo marco común.

El presidente ucraniano sostuvo además que el líder ruso Vladímir Putin podría estar evaluando una pausa en la guerra debido al deterioro de la situación financiera rusa.

"Los rusos tienen menos dinero. Según datos de su Banco Central, el déficit superará los US$80.000 millones en 2025, aunque en realidad podría ser mayor, por encima de los US$100.000 millones", afirmó Zelensky, quien estimó que este año el déficit será aún más elevado.

Zelensky advirtió también sobre el riesgo de que Bielorrusia sea arrastrada al conflicto, especialmente por el despliegue en su territorio de sistemas rusos Oreshnik, misiles balísticos de alcance medio.

"El régimen bielorruso ya permitió ataques contra Ucrania desde su territorio en 2022. Creemos que existen riesgos reales de una mayor implicación", señaló, y recordó que Rusia ha utilizado infraestructura en Bielorrusia para ataques con drones contra el sector energético ucraniano.

El mandatario expresó además su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia firmen acuerdos de cooperación económica por un valor estimado de hasta 12 billones de dólares, que podrían incluir aspectos vinculados a Ucrania.

"Si existen acuerdos bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, cualquier punto relacionado con Ucrania no puede contradecir nuestra Constitución ni nuestras leyes, y no debe discutirse sin Ucrania", subrayó. "No aceptaremos decisiones sobre nosotros sin nosotros".

Back: La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa a gran escala y ha provocado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una profunda crisis económica y humanitaria. En los últimos meses, Washington ha intensificado los esfuerzos diplomáticos para explorar una salida negociada al conflicto, mientras mantiene su apoyo político, militar y financiero a Kiev.

Moscú, por su parte, enfrenta crecientes presiones económicas debido a las sanciones internacionales y al costo sostenido del esfuerzo bélico, en un contexto regional marcado por la inestabilidad y el temor a una expansión del conflicto hacia países vecinos. (ANSA).