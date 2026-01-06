Ucrania: EEUU liderará monitoreo tecnológico de eventual alto el fuego en Ucrania

La información fue revelada por el Financial Times, que citó fuentes familiarizadas con el plan.

Este sistema de verificación se basará en una combinación de sensores terrestres, drones y satélites, lo que permitirá un seguimiento constante y en tiempo real de la línea de contacto, reduciendo la dependencia de observadores humanos en el terreno.

El interés estadounidense en este monitoreo refleja su rol central en el apoyo político, militar y de inteligencia a Ucrania desde la invasión rusa en 2022.

Estados Unidos ya proporciona a Kiev información satelital y capacidades de vigilancia cruciales, que son utilizadas tanto en defensa como en la planificación operativa.

Las fuentes del Financial Times destacaron que el uso de tecnología avanzada permitirá identificar con mayor precisión la autoría de las violaciones, un aspecto sensible en cualquier acuerdo de cese del fuego, dada la historia de acusaciones cruzadas entre las partes.

Experiencias previas de alto el fuego en el este de Ucrania, particularmente tras los acuerdos de Minsk, evidenciaron las dificultades para hacer cumplir los compromisos y verificar de manera independiente los incidentes en el frente.

En este contexto, el nuevo esquema busca otorgar mayor credibilidad técnica a los mecanismos de control.

Sin embargo, analistas advierten que, a pesar de contar con tecnología sofisticada, la efectividad del monitoreo dependerá de decisiones políticas, del grado de cooperación de las partes involucradas y del marco legal que respalde el sistema de verificación. Hasta ahora, ni el Pentágono ni el gobierno ucraniano han emitido comentarios oficiales sobre los detalles del plan publicado por el diario británico.

Además, persiste una desconfianza estructural entre Moscú y Occidente. Funcionarios y analistas occidentales sostienen que cualquier alto el fuego solo será sostenible si se implementa un mecanismo de verificación robusto, independiente y técnicamente incuestionable, capaz de minimizar las disputas políticas sobre los hechos en el terreno.

En este marco, el liderazgo estadounidense en el monitoreo también busca evitar que Rusia cuestione la imparcialidad de los observadores internacionales tradicionales y reforzar la credibilidad de los acuerdos ante los aliados de Kiev, en un momento en que el conflicto se adentra en una fase de agotamiento prolongado y creciente presión diplomática. (ANSA)