Ucrania: EEUU pone condiciones: "Garantías para Kiev si renuncia al Donbás"

El Financial Times reitera la postura de Estados Unidos sobre el proceso de paz, en un informe exclusivo que cita fuentes familiarizadas con el asunto.

Aunque la Casa Blanca lo niega, la reconstrucción se ajusta a la llamada "fórmula Anchorage", propuesta por Moscú y supuestamente acordada por Donald Trump y Vladimir Putin en la cumbre de mediados de agosto en Alaska.

Mientras se resuelve el intrincado conflicto territorial, las fuerzas rusas continúan sus bombardeos, causando al menos ocho muertos y dañando las redes energéticas del sureste.

La ciudad de Odesa también fue blanco de drones.

En los últimos días, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, enfatizó el logro de un acuerdo con Washington sobre las futuras garantías para Kiev, asegurando que los documentos están "100% listos, solo falta el lugar y la fecha de la firma".

El líder ucraniano desearía cerrar el acuerdo pronto, también para ganar influencia en futuras conversaciones con Moscú. Sin embargo, la aprobación definitiva de Estados Unidos es incierta.

Según el periódico británico, la administración Trump está señalando que sus compromisos de seguridad dependen de un acuerdo entre Kiev y Moscú. En este contexto, Washington insinuó que prometería a Ucrania más armas para reforzar su ejército en tiempos de paz si acepta retirar sus fuerzas de las partes del Donbás que aún controla: exactamente lo que exige el Kremlin.

"El único papel de Estados Unidos es unir a ambas partes para llegar a un acuerdo", respondió la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, calificando el artículo del FT de "totalmente falso", producto de "actores malignos que mienten anónimamente para socavar el proceso de paz".

En cuanto a las negociaciones directas, que se espera que continúen el próximo domingo en los Emiratos, fuentes estadounidenses citadas por Kyiv Independent se muestran optimistas: a puerta cerrada, el equipo ruso estaría adoptando una postura más pragmática de lo que sugieren las declaraciones públicas del Kremlin.

Mientras tanto, Trump, en declaraciones a la prensa, afirmó que "están sucediendo cosas muy positivas".

En cuanto a Zelenski, la postura de Kiev se mantiene abierta: "Está dispuesto a reunirse con Putin para resolver los asuntos más delicados, como los territorios y la gestión de la central eléctrica de Zaporiyia", explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga, advirtiendo, sin embargo, que "Rusia sigue siendo un obstáculo para el proceso de paz".

Mientras tanto, el líder ucraniano conversó con el canciller austriaco, Christian Stocker, para estrechar lazos con los aliados europeos y revitalizar la perspectiva de la adhesión a la UE en 2027.

En el frente de conflicto, las autoridades de la región de Odesa informaron de un ataque con unos cincuenta drones rusos.

Tres personas murieron y 35 resultaron heridas en la capital.

Los periodistas presentes en el lugar vieron el derrumbe de la fachada de un edificio residencial, mientras los rescatistas buscaban víctimas entre los escombros.

Cinco personas más murieron en las provincias de Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Según funcionarios de defensa aérea ucranianos, el lunes por la noche se lanzaron 165 drones rusos contra el país, de los cuales 135 fueron derribados.

Para abordar la escasez de energía causada por los ataques a la infraestructura, el gobierno acordó con Polonia aumentar el suministro de gas natural.

Mientras tanto, el ejército de Putin continúa su avance sobre el terreno: el ministerio de Defensa anunció la captura de las aldeas de Kupyansk-Vuzlovy, en Járkov, y Novoyakovlivka, en Zaporiyia. El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, visitó a las tropas en el frente. (ANSA).