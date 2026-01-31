Ucrania: EEUU y Rusia abren diálogo en Miami

La visita de Dmitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa y enviado presidencial para inversiones y cooperación económica, se produce este sábado tras su llegada anunciada por él mismo a través de una publicación en la red social X y confirmada por fuentes citadas por agencias internacionales.

Medios estadounidenses y agencias de prensa reportan que el enviado del Kremlin sostendrá una serie de reuniones de trabajo con miembros de la administración Trump, aunque las autoridades de ambas partes no han divulgado detalles oficiales de la agenda ni de los participantes específicos.

El diálogo se produce en un momento de intensa diplomacia internacional destinada a explorar posibles iniciativas sobre la guerra en Ucrania y otros temas de interés estratégico, incluido el comercio, las sanciones y la seguridad regional.

Analistas internacionales señalan que este tipo de conversaciones reflejan la intención de mantener canales diplomáticos abiertos pese a las profundas diferencias entre Moscú y Washington por el conflicto en Europa del Este.

La presencia de Dmitriev en Miami se enmarca además en la dinámica de contactos previos entre delegaciones rusas y estadounidenses: recientemente se llevaron a cabo negociaciones trilaterales entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi, centradas en marcos potenciales para una solución de paz en el conflicto ucraniano.

Aunque no está confirmada públicamente, esta ronda de conversaciones en Florida ocurre en paralelo a esfuerzos diplomáticos más amplios, en los que el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff ha actuado como interlocutor principal con la parte rusa en diversos encuentros sobre seguridad y cooperación económica.

Moscú y Washington mantienen posiciones enfrentadas sobre las condiciones para poner fin a la guerra en Ucrania, con diferencias sobre fronteras, presencia militar y garantías de seguridad, pero las gestiones de diálogo reflejan la búsqueda de mecanismos para gestionar tensiones, evitar escaladas y explorar posibles áreas de acuerdo, en un contexto de relaciones bilaterales históricamente complejas y altamente vigiladas por aliados europeos y organizaciones internacionales (ANSA).