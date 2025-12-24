Ucrania: El 30% de los ucranianos elegiría a Zelensky si se votara ahora

Los resultados provienen de una encuesta de diciembre realizada por el Centro de Investigación Social y de Marketing Socis, citado por Ukrinform.

Los demás candidatos recibieron el siguiente apoyo: 8,1% Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa; 7,2% el expresidente Petro Poroshenko; 6,1% Yulia Tymoshenko y 5% Dmytro Razumkov.

Si las elecciones fueran a segunda vuelta entre Zelensky y Zaluzhnyi, Zelensky recibiría el 35,8% de los votos, mientras que Zaluzhnyi el 64,2%.

Si Zaluzhnyi no participara en las elecciones, Budanov probablemente accedería a la segunda vuelta contra Zelensky. En este escenario, el 56,2% de los encuestados declaró que votaría por Budanov, mientras que el 43,8% apoyaría a Zelensky. (ANSA).