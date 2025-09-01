LA NACION

Presidente de Ucrania
Ucrania: El Consejo OTAN-Ucrania celebra una reunión extraordinaria este lunes en Bruselas- - Ukrainian Presidency

BRUSELAS, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo OTAN-Ucrania celebrará una reunión extraordinaria este lunes en Bruselas a petición de Kiev para dar respuesta a los ataques aéreos masivos de Rusia que el pasado jueves causaron la muerte de al menos 23 civiles, incluidos cuatro niños, y numerosos heridos, además de graves daños a los edificios de la Delegación de la UE.

Así lo ha anunciado el ministro ucraniano de Exteriores, Andri Sibiga, a través de la red social X. "Prevemos un debate centrado en los pasos conjuntos para responder adecuadamente al rechazo de Rusia a los esfuerzos de paz y a la escalada del terrorismo contra los ucranianos", ha añadido.

El ministro también ha agradecido a la OTAN y a todos los Aliados que sigan mostrando su "firme apoyo" a Ucrania, así como los "importantes esfuerzos de paz".

"Moscú debe sentir una mayor presión como consecuencia de la prolongación de la guerra", ha apostillado Sibiga.

