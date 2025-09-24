Ucrania: El Ejército de Ucrania ataca con drones otra refinería del sur de Rusia
Ucrania. El Ejército de Ucrania ataca con drones otra refinería del sur de Rusia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Ejército ucraniano ha atacado este miércoles con drones una refinería de la empresa estatal rusa Gazprom en la ciudad de Salavat, en la región de Baskortostán, situada en el sur del país y que fue objeto de otro ataque similar hace tan solo una semana en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
El gobernador de la región de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado en un comunicado que la refinería ha sido "objeto de otro ataque terrorista con drones", si bien las autoridades están analizando aún los daños provocados a las infraestructuras.
"Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde también se han desplegado efectivos del Cuerpo de Bomberos", ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram.
El complejo produce gasolina, diésel, betún, polietilenos de baja y alta densidad, estireno, alcoholes butílicos y grasos, amoniaco y urea, etileno, propileno y poliestireno, entre otros.
Este ataque se enmarca en el aumento de los bombardeos perpetrados por las tropas ucranianas contra refinerías e instalaciones petroquímicas rusas durante los últimos meses.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Los siete candidatos para comprar Carrefour Argentina
- 2
Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción
- 3
Homo Argentum: esto es lo último que se sabe de su llegada a las plataformas de streaming
- 4
Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei