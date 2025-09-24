LA NACION

Ucrania: El Ejército de Ucrania ataca con drones otra refinería del sur de Rusia

Ucrania. El Ejército de Ucrania ataca con drones otra refinería del sur de Rusia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Ucrania: El Ejército de Ucrania ataca con drones otra refinería del sur de RusiaATTILA KISBENEDEK - AFP

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército ucraniano ha atacado este miércoles con drones una refinería de la empresa estatal rusa Gazprom en la ciudad de Salavat, en la región de Baskortostán, situada en el sur del país y que fue objeto de otro ataque similar hace tan solo una semana en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El gobernador de la región de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado en un comunicado que la refinería ha sido "objeto de otro ataque terrorista con drones", si bien las autoridades están analizando aún los daños provocados a las infraestructuras.

"Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde también se han desplegado efectivos del Cuerpo de Bomberos", ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram.

El complejo produce gasolina, diésel, betún, polietilenos de baja y alta densidad, estireno, alcoholes butílicos y grasos, amoniaco y urea, etileno, propileno y poliestireno, entre otros.

Este ataque se enmarca en el aumento de los bombardeos perpetrados por las tropas ucranianas contra refinerías e instalaciones petroquímicas rusas durante los últimos meses.

LA NACION
Más leídas
  1. Los siete candidatos para comprar Carrefour Argentina
    1

    Los siete candidatos para comprar Carrefour Argentina

  2. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    2

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

  3. Todo lo que se sabe de la llegada de Homo Argentum a las plataformas de streaming
    3

    Homo Argentum: esto es lo último que se sabe de su llegada a las plataformas de streaming

  4. El pedido de Conmebol a la FIFA que favorece a Argentina, un guiño en Nueva York y la ausencia del criticado Milei
    4

    Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei

Cargando banners ...