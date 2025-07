Ucrania: El expresidente ruso Dimitri Medvedev quita hierro al "teatrero ultimátum" de Trump sobre aranceles secundarios

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dimitri Medvedev, ha quitado hierro este martes al "teatrero ultimátum" lanzado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien el lunes aseguró que impondrá a Moscú "aranceles secundarios" del 100% en 50 días si en ese periodo no hay un acuerdo con Ucrania para un alto el fuego y un proceso de paz. "Trump emitió un teatrero ultimátum al Kremlin. El mundo se estremeció, esperando las consecuencias. La beligerante Europa estaba decepcionada. A Rusia no le importó", ha dicho el expresidente ruso a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Trump presentó como motivo principal de su decisión su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante la falta de avances para poner fin a un conflicto que se ha cobrado decenas de miles de vidas desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, en unas declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "Como no alcancemos pronto un acuerdo vamos a imponer aranceles muy severos en 50 días. Aranceles al 100%. Podéis llamarlos aranceles secundarios", dijo, un anuncio que no tiene nada que ver con la propuesta bipartidista que está siendo analizada por el Congreso de Estados Unidos y que eleva los aranceles hasta el 500%.