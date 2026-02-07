Ucrania: el general del GRU, Vladimir Alekseyev, está fuera de peligro

"La operación fue un éxito; Alexeyev fue inducido al coma y ha recuperado la consciencia. Se puede afirmar con seguridad que la amenaza a su vida ha terminado", se lee en el comunicado médico.

Un avance es inminente en la averiguación: los investigadores tienen a dos sospechosos en la mira, según informa Kommersant en exclusiva. Uno de ellos, según se informa, disparó tres veces contra el general, impactándolo en la espalda, ya que el militar, exoficial de las fuerzas especiales, reaccionó "con prontitud", arrojándose al suelo para protegerse la cabeza y los órganos vitales.

De acuerdo con fuentes, el militar incluso logró esquivar varias balas, mientras que otro disparo del atacante, mientras huía, lo alcanzó en el abdomen o el pecho. Kommersant, citando a fuentes familiarizadas con la investigación, también revela que los dos sospechosos fueron grabados por cámaras de vigilancia y pronto serán interrogados. Si se les imputan cargos, comparecerán ante el tribunal el domingo.

Mientras tanto, se están aclarando algunos detalles del ataque, ocurrido alrededor de las 7:00 hora local. El atacante entró al edificio cuando el general salía de su casa para ir a trabajar y le disparó en el pasillo. Los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de vigilancia, que captaron a varias personas entrando al edificio poco antes del ataque y saliendo poco después. Se cree que el agresor es un hombre de mediana edad; se sospecha que podría ser un mensajero, ya que el edificio está vigilado por una empresa de seguridad privada que solo les permite la entrada libre.

Mientras la investigación continúa, el motivo y el posible instigador siguen siendo un misterio. Kiev, a quien Moscú culpó del ataque, cuyo objetivo era frustrar las negociaciones de paz, niega cualquier responsabilidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, declaró que los líderes ucranianos "desconocen lo sucedido; quizás se debió a conflictos internos rusos". Esta teoría fue inmediatamente retomada por algunos observadores, convencidos de que el general Alexéyev, a pesar de la medalla de "Héroe de Rusia" que ostentaba, habría caído en desgracia ante el Kremlin. (ANSA).