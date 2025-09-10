Ucrania: El Gobierno de Polonia convoca una reunión de urgencia tras el derribo de drones de Rusia en su espacio aéreo

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Polonia ha convocado este miércoles una reunión de urgencia para analizar la situación tras el derribo de varios drones rusos que entraron en su espacio aéreo en el marco de una nueva oleada de ataques contra Ucrania.

"El primer ministro, Donald Tusk, se está reuniendo con los ministros responsables de la seguridad estatal", ha dicho el portavoz del jefe del Ejecutivo polaco, Adam Szlapka, quien ha resaltado en su cuenta en la red social X que Tusk convocó "una reunión de emergencia del Consejo de Ministros" para abordar la situación en el país europeo.

El propio Tusk ha denunciado que "el espacio aéreo polaco fue violado por un enorme número de drones rusos" y ha subrayado que "aquellos drones que supusieron una amenaza directa fueron derribados".

"Estoy en comunicación constante con el secretario general de la OTAN y nuestros aliados", ha manifestado en su cuenta en X.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha confirmado que las fuerzas de seguridad dependientes de la cartera "se encuentran en alerta máxima" y ha agregado que mantiene "contacto constante con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas polacas".

"Cooperamos con el Ejército para buscar y garantizar la seguridad en los lugares donde se estrellaron los drones. Todas nuestras acciones están coordinadas", ha destacado, antes de pedir a la población que "mantenga la calma" y "no se deje llevar por las emociones, la manipulación y la desinformación".

"Hacemos un llamamiento a todos a no acercarse, tocar o mover los restos de objetos desconocidos", ha destacado en un comunicado en X, en el que ha pedido a la población que localice los fragmentos de los drones derribados que informe a las fuerzas de seguridad "sobre tales descubrimientos".