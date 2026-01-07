Ucrania: el invierno en Kiev a oscuras, "incluso los apagones matan"

Los cortes de energía son el resultado de la nueva estrategia de ataque de Rusia, que, con sus bombardeos de infraestructuras energéticas, deja varias zonas del país sin electricidad ni calefacción.

Entre los edificios del barrio obrero de Dniprovsky, al anochecer, lo único que llama la atención en las calles son los faros de los coches y las linternas de los móviles. A su alrededor, se oye el coro de ruidos que emanan de los generadores eléctricos.

Si bien antes la duración de los apagones dependía de la frecuencia de los ataques a las centrales eléctricas, ahora todo está programado diariamente por el gobierno y comunicado a través de una aplicación: por la noche, llega una notificación y las cajas negras indican las franjas horarias, normalmente al menos 4 al día, en las que es hora de encender velas, lámparas de pilas o, para quienes pueden, equiparse con generadores domésticos que cuestan hasta 3000 euros.

"Se muere también así", dice Oxana, quien teme por su padre, quien está conectado a un respirador mecánico.

"Por suerte, compramos un generador y espero que siempre funcione. Es de gasolina; lo instalé en el balcón. No pude quedarme con este; la ley lo prohíbe por seguridad", explica, ignorando las recomendaciones de las autoridades sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Pero ese no es el único problema: "piensa en cuando suena la alarma y tienes que ir a los refugios. ¿Te imaginas lo fácil que sería bajar a todos en un edificio de 16 pisos por las escaleras, con el ascensor averiado?", comenta Svitlana, de 46 años, vecina del complejo de viejos y grises bloques de apartamentos de la era soviética, postrada en cama tras fracturarse un fémur.

En el mismo edificio, Nadiya se equipó con una estufa de gas y un calefactor.

"Pienso en mis hijos; las clases escolares se cancelan a menudo, al igual que las visitas programadas de meses a las clínicas hospitalarias", detalla.

Desde Trypilska hasta Brovary, los constantes bombardeos pusieron a Ukrenergo, la compañía energética nacional de Ucrania, al borde del colapso.

Quizás el antiguo ataque a las oficinas de DTEK, la distribuidora eléctrica, que se ve hoy, parezca una advertencia de Moscú. Incluso los trabajadores que reparan los cables lo saben bien.

dicen: "hubo miles de llamadas en los últimos meses".

Durante los apagones, hay pocas alternativas, y todo suele concentrarse en las tiendas, al menos en aquellas que pueden usar generadores grandes: esto facilita estudiar sentado en los bancos de un centro comercial, aunque solo sea para entrar en calor.

Los servicios esenciales, con excepción de infraestructuras críticas como las salas de hospital, funcionan todos los días, pero de forma intermitente, con interrupciones programadas a diario. Por la noche, tras los anuncios, la gente hace planes para las próximas 24 horas.

"Nos dicen que tenemos que reducir el consumo, sea como sea: pero esta situación no puede durar así eternamente. Esperemos que la resuelvan con diplomacia", comentan en el vecindario.

Kiev no está en el este del país, y afortunadamente las trincheras están lejos por ahora. La vida cotidiana cambió sin duda, y la gente sigue adelante, consciente de que estas situaciones, aunque lejos del Donbás, los acercan cada vez más a la rutina de quienes viven cerca del frente. (ANSA).