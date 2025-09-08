Ucrania: El jefe del Ejército ucraniano admite que Rusia tiene más del triple de efectivos en el frente de combate
Ucrania. El jefe del Ejército ucraniano admite que Rusia tiene más del triple de efectivos en el fre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
Oleksander Sirski, ha afirmado que las tropas rusas disponen del
triple de efectivos y equipos que las ucranianas en el frente de
combate, aunque en algunas zonas el despliegue puede ser hasta
"cuatro o seis veces superior". Así lo ha reconocido en un encuentro para hacer balance de un mes, el
de agosto, que implicó "grandes pruebas" pero también "resultados
positivos", según sus propias palabras, recogidas en su perfil de la
red social Facebook. "Centramos nuestros esfuerzos en contener al
enemigo e infligirle el mayor número posible de bajas", ha resumido.
"De hecho, el mes en que los invasores pensaban lograr avances fue
también el mes con las menores ganancias territoriales del periodo
reciente", ha dicho Sirski, apuntando que en ejes clave como el de
Pokrovsk, en la región de Donetsk, las fuerzas rusas apenas han
conquistado 5 kilómetros cuadrados y, en cambio, las tropas ucranianas
han recuperado 26 kilómetros cuadrados.
En total, "recuperamos el control de 58 kilómetros cuadrados de
territorio" y "varias localidades fueron liberadas", ha resaltado el
mando militar, que ha cifrado en 60 los objetivos alcanzados durante
el mes de agosto en territorio ruso. En este sentido, ha abogado por
seguir actuando contra infraestructuras estratégicas, por ejemplo
para frenar el suministro de combustible y misiles para las Fuerzas
Armadas de Rusia.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
La determinación de McLaren en el Gran Premio de Italia que desató una ola de abucheos para Lando Norris
- 2
La deslumbrante fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y mucha diversión
- 3
Wanda Nara: el peso de la soledad de Icardi, un levante en vivo y la cita fallida con “el hombre más lindo de la Argentina”
- 4
Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias