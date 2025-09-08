Ucrania: El jefe del Ejército ucraniano admite que Rusia tiene más del triple de efectivos en el frente de combate

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania,

Oleksander Sirski, ha afirmado que las tropas rusas disponen del

triple de efectivos y equipos que las ucranianas en el frente de

combate, aunque en algunas zonas el despliegue puede ser hasta

"cuatro o seis veces superior". Así lo ha reconocido en un encuentro para hacer balance de un mes, el

de agosto, que implicó "grandes pruebas" pero también "resultados

positivos", según sus propias palabras, recogidas en su perfil de la

red social Facebook. "Centramos nuestros esfuerzos en contener al

enemigo e infligirle el mayor número posible de bajas", ha resumido.

"De hecho, el mes en que los invasores pensaban lograr avances fue

también el mes con las menores ganancias territoriales del periodo

reciente", ha dicho Sirski, apuntando que en ejes clave como el de

Pokrovsk, en la región de Donetsk, las fuerzas rusas apenas han

conquistado 5 kilómetros cuadrados y, en cambio, las tropas ucranianas

han recuperado 26 kilómetros cuadrados.

En total, "recuperamos el control de 58 kilómetros cuadrados de

territorio" y "varias localidades fueron liberadas", ha resaltado el

mando militar, que ha cifrado en 60 los objetivos alcanzados durante

el mes de agosto en territorio ruso. En este sentido, ha abogado por

seguir actuando contra infraestructuras estratégicas, por ejemplo

para frenar el suministro de combustible y misiles para las Fuerzas

Armadas de Rusia.