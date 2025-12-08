Ucrania. El Kremlin destaca la "importancia" de recibir detalles de los últimos contactos entre Estados Unidos y Ucrania.

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha destacado la "importancia" para Moscú de "entender los resultados" de los últimos contactos entre Estados Unidos y Ucrania para un posible acuerdo que ponga fin a la invasión del país europeo, desatada por las tropas rusas en febrero de 2022, en medio del impulso internacional para intentar sacar adelante un pacto entre ambos países.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado que durante la reunión de la semana pasada en Moscú entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la delegación estadounidense "se llevó a cabo un trabajo detallado", antes de afirmar que "ahora es importante entender los resultados" de las últimas conversaciones entre Estados Unidos y Kiev.

"Esperamos recibir esta información. Luego todo estará claro", ha manifestado en rueda de prensa, rechazando de nuevo pronunciarse sobre el proceso a través de los medios, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Peskov, que ha declinado pronunciarse sobre las últimas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo estar "un poco decepcionado" con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al que señaló por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia. "No sabemos exactamente cuáles son sus diferencias de opinión", ha zanjado el portavoz de la Presidencia rusa.

Las palabras de Peskov han llegado horas después de que el jefe de la delegación negociadora de Ucrania, Rustem Umerov, adelantara que entregará este mismo lunes a Zelenski "todos los documentos" relacionados con el plan de paz que está siendo abordado con Estados Unidos, después de un "trabajo constructivo" durante los últimos días para intentar lograr el fin de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

"Hemos trabajado desde hace días en Estados Unidos junto a (el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania) Andri Hnatov y representantes del presidente Trump. Estoy agradecido por este trabajo constructivo", ha señalado, antes de hacer hincapié en que la delegación ucraniana "está trabajando tan intensamente como es posible".

Previamente, Zelenski había reseñado que espera que Umerov y Hnatov le presentaran "información detallada sobre todo lo que se dijo a los enviados estadounidenses", así como "sobre los matices que Estados Unidos está dispuesto a modificar en las negociaciones" con ambas partes. "Algunos temas solo pueden tratarse en persona", apostilló.