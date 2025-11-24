Ucrania.- El Kremlin dice no haber recibido "información oficial" de los contactos en Ginebra sobre la propuesta de EE. UU.

MADRID, 24 nov. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha asegurado este lunes que aún no ha recibido "información oficial" sobre el encuentro mantenido este fin de semana en la ciudad suiza de Ginebra para abordar el plan propuesto por Estados Unidos para un acuerdo de paz en Ucrania, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre los puntos del mismo o la posibilidad de un acuerdo con Kiev.

"No hemos recibido ninguna información por ahora", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha asegurado que Moscú "sigue de cerca las informaciones de medios que han sido publicadas desde Ginebra durante los últimos días, entre otras fuentes". "Sin embargo, no hemos recibido información oficial", ha recalcado.

Así, ha reiterado que Moscú "no ha visto aún ningún plan" y ha apuntado que sí ha leído "el comunicado publicado tras las discusiones que tuvieron lugar en Ginebra", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Se hicieron algunos ajustes al texto que habíamos visto antes. Esperaremos. Aparentemente, el diálogo está en marcha y aún continúan algunos contactos", ha valorado.

Peskov ha declinado además pronunciarse sobre la posibilidad de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viaje esta semana a Washington para abordar la propuesta y ha insistido en que la situación en torno a la misma "es un asunto demasiado importante y complejo como para guiarse únicamente por las informaciones en los medios". "Dependemos ante todo de la información que llega a través de canales oficiales. No tenemos esa información aún y no hay nada que comparar", ha reiterado.

Por otra parte, ha sostenido que por ahora no hay conversaciones sobre la posibilidad de una reunión entre Estados Unidos y Rusia para abordar esta propuesta. "Me gustaría recordar que el presidente (ruso, Vladimir) Putin ha dicho que estamos abiertos a ese tipo de contactos y negociaciones, pero aún no hay detalles específicos sobre negociaciones con nosotros", ha apostillado Peskov.