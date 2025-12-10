Ucrania.- El Kremlin ve coherencia entre las palabras de Trump y la postura de Rusia sobre Ucrania y la OTAN

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha afirmado este miércoles que ve coherencias entre las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la postura de Rusia sobre Ucrania y la OTAN, después de que el inquilino de la Casa Blanca afirmara que Moscú tiene "ventaja" en la guerra y una postura negociadora más fuerte en las negociaciones de paz con Kiev.

"Ciertamente, en muchos aspectos, como el tema de la entrada (de Ucrania) en la OTAN, los territorios, cómo Ucrania está perdiendo tierras, (las declaraciones de Trump) están en consonancia con nuestra posición", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Así, ha resaltado que el mandatario estadounidense "abordó las causas subyacentes del conflicto en lo relativo a la OTAN, lo que es muy importante en términos de posibilidades de una resolución pacífica", antes de insistir en que la entrevista dada por el mandatario estadounidense a 'Politico' es "muy importante" por su contenido.

Peskov ha insistido además en que Rusia "trabaja para la paz, no para un alto el fuego", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Es absolutamente prioritario una paz sostenible, garantizada, a largo plazo, obtenida a través de la firma de documentos relevantes", ha zanjado.

Trump afirmó en su entrevista a 'Politico' que "no puede haber duda" de que Moscú tiene ventaja en el conflicto a raíz de sus capacidades y su posición sobre el terreno, en medio de los contactos para intentar sacar adelante un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada hace ya casi cuatro años.

"Siempre la han tenido. Son mucho más grandes. Son mucho más fuertes, en ese sentido. Doy un gran crédito al pueblo y el Ejército de Ucrania por su valentía y por la lucha y todo eso, pero en algún punto el tamaño vence, generalmente. Es un tamaño masivo, cuando se mira a las cifras. Son una locura", esgrimió, al tiempo que afirmó que Europa "no está gestionando bien" el conflicto.