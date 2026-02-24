Ucrania: el largo invierno sobre el Dniéper, "lo peor ya pasó, pero dense prisa"

Su espera es más bien en vano. Pocos, en el cuarto aniversario de la invasión rusa, se aventuraron bajo las elegantes cúpulas diseñadas por Bartolomeo Rastrelli. A sus pies, Kiev parece una ciudad debilitada, pero lejos de rendirse.

La llegada de los líderes europeos coincidió con un aumento significativo de las temperaturas y el cese de los ataques aéreos del Kremlin.

Ursula von der Leyen, Antonio Costa y un puñado de jefes de Estado y de Gobierno, en su mayoría del Gran Norte y los países bálticos, viajaron en el tren amarillo-azul —que también acogió a un grupo de medios internacionales, entre ellos ANSA— desde la ciudad polaca de Przemyśl, vía Lviv, hasta Kiev.

El viaje transcurrió sin incidentes. La oscura noche ucraniana no fue interrumpida por drones ni misiles. En Kiev, donde el tren llegó en punto de un minuto, las sirenas finalmente se silenciaron.

"Pero hasta hace dos días, era un infierno; las bombas alcanzaron la ciudad, no muy lejos de mi apartamento", dijo un empleado del Hotel Intercontinental, que tradicionalmente acoge a líderes extranjeros en la capital.

Alrededor del hotel, Kiev parece no haber perdido ni un ápice de su resiliencia. Las tiendas están abiertas, un grupo de tártaros invita a los transeúntes a probar platos de un restaurante georgiano. Los puestos de control, más numerosos que nunca en el cuarto aniversario, crean un tráfico lento, compensado por las pocas personas que se aventuran sobre el asfalto helado. Hace unos días, la situación era mucho peor.

La crisis energética en Kiev comenzó a principios de enero, cuando Rusia comenzó a bombardear importantes centrales térmicas y eléctricas. Las horas de luz artificial comenzaron a disminuir drásticamente.

Al otro lado del Dniéper, en la margen derecha, miles de personas se quedaron en sus hogares con temperaturas que descendieron hasta los 10 grados centígrados.

"Fue el peor invierno de nuestra historia. Desde el 1.º de octubre, 12 ataques masivos rusos dejaron sin calefacción a dos tercios de nuestra capacidad", afirmó Maksym Timchenko, director de DTEK, el mayor inversor en el sector energético del país.

Las cifras que Timchenko dio son dramáticas. "Doscientas mil personas se quedaron sin calefacción en el invierno más frío que recuerdo, con temperaturas de más de veinte grados bajo cero.

Pero sobrevivimos y debemos prepararnos ahora para el próximo invierno", enfatiza el director ejecutivo de DTEK.

De hecho, nadie en Kiev cree que la guerra terminará con la primavera. La sensación es que es una guerra interminable, "como la de Afganistán". Un conflicto que afectó la vida cotidiana, incluso los puestos que venden pins y camisetas militares en la entrada del complejo de Santa Sofía.

En Kiev, el fin de la guerra no se ve como algo alcanzable a corto plazo. Sin embargo, es Europa lo que esperan con ilusión.

La fecha de 2027 que Zelensky indicó para la entrada de Kiev en la Unión Europea no es meramente simbólica. Ivan Nagorniak, asesor gubernamental y experto en integración europea, explica que "el momento es positivo, y si no actuamos ahora, con realismo, será difícil más adelante".

"Después", es decir, en 2027, Francia, Polonia, Italia y España votarán. La marca soberanista y pro-Putin podría crecer inexorablemente. Los ucranianos harán todo lo posible para evitarlo. "Vladimir Putin debe irse al infierno", reza un rollo de papel higiénico con la cara del zar. Y en Kiev, no es solo un eslogan de recuerdo, sino sobre todo una certeza. (ANSA).