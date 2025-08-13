Ucrania: El líder del Kremlin en una base estadounidense

Según funcionarios de la Casa Blanca, Trump no quería recibir al zar en suelo estadounidense para evitar, en un momento tan delicado, proyectar al mundo la imagen de un presidente ruso bien recibido en Estados Unidos. Al fin y al cabo, la última reunión presencial entre ambos líderes, en 2018, tuvo lugar en la neutral Helsinki.

Sin embargo, la lista de posibles destinos se vio limitada por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Putin en 2023 por su agresión contra Ucrania.

Por este motivo, Rusia vetó inmediatamente una ciudad europea, a pesar de que Ginebra y Viena han acogido históricamente cumbres ruso-estadounidenses desde la Guerra Fría. Y rechazó Roma, después de que Trump sondeara a la primera ministra Giorgia Meloni.

Moscú planteó entonces la posibilidad de los Emiratos Árabes Unidos, pero la Casa Blanca rechazó rotundamente la idea de otro largo viaje de Trump a Oriente Medio tras el de mayo.

Así, la lista se redujo a dos destinos: Hungría, liderada por Viktor Orbán, cercano tanto a Trump como a Putin, y Estados Unidos. Para sorpresa de la administración, según fuentes, el Kremlin eligió Estados Unidos, un país que también pertenecía al Imperio ruso.

Pero, ¿cómo se tomó la decisión de celebrar la cumbre en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Anchorage? En primer lugar, se necesitaba una ubicación extremadamente segura. Creada en 2010 a partir de la fusión de una base de la Fuerza Aérea y una del Ejército, desempeña un papel estratégico en la defensa estadounidense de toda la región del Pacífico Norte.

Por no mencionar el hecho de que ninguna instalación civil puede tener espacio aéreo restringido, puntos de acceso controlados y cada área dentro de ella preinspeccionada como una instalación militar. Con más de 5500 militares y civiles, es la base aérea más grande de Alaska, y su población de 32.000 habitantes representa el 10% del total de Anchorage.

Y este era el segundo elemento esencial para una cumbre de esta magnitud: el espacio. Cuando empezó a circular la noticia de que la reunión se celebraría en el estado más septentrional, varias figuras locales prominentes ofrecieron sus residencias.

Pero ninguna podía competir con las aproximadamente 2190 hectáreas de la base, sus más de 800 edificios, dos pistas de aterrizaje y más de 230 kilómetros de la carretera Elmendorf-Richardson. Trump ha visitado la base de Alaska varias veces durante su primer mandato, pero la reunión del viernes será la primera desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

(ANSA).